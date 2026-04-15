Umrl eden najbolj legendarnih nogometašev Real Madrida

Real Madrid je v uradni izjavi za javnost zapisal, da je življenje izgubila ena izmed največjih legend kluba in svetovnega nogometa. " Jose Emilio Santamaria se je Real Madridu pridružil leta 1957 in klubski dres nosil devet sezon do leta 1966," so še sporočili iz kraljevega kluba, kjer je branilec nekaj sezon nosil kapetanski trak.

Urugvajec je z belim baletom osvojil šest naslovov državnega prvaka, štiri naslove evropskega prvaka, po enkrat pa španski pokal in interkontinentalni pokal. Pri madridskem velikanu si je delil garderobo s številnimi legendarnimi nogometaši.

"Santamaria bo v naših spominih ostal kot eden velikih simbolov kluba. Bil je del ekipe, ki bo ostala v spominu vseh navijačev Real Madrida in nogometnih navijačev po vsem svetu. Skupaj z Alfredom Di Stefanom, Ferencom Puskasom, Pacom Gentom in Raymondom Kopo je ta ekipa začela graditi mit o Real Madridu. Santamaria je vedno poosebljal vrednote našega kluba in do zadnjega trenutka je bil Real Madrid njegova velika strast," je o nekdanjem nogometašu povedal predsednik kluba Florentino Perez.