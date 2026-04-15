Nogomet

Umrl eden najbolj legendarnih nogometašev Real Madrida

Madrid, 15. 04. 2026 12.20 pred 13 minutami 2 min branja 2

Avtor:
A.M.
Jose Emilio Santamaria

V 97. letu je umrl Jose Emilio Santamaria, ki je v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja z Real Madridom šestkrat postal španski prvak in štirikrat osvojil evropski pokal, ki danes nosi ime Liga prvakov. Urugvajec je po koncu profesionalne kariere v dveh različnih obdobjih vodil špansko nogometno reprezentanco.

Real Madrid je v uradni izjavi za javnost zapisal, da je življenje izgubila ena izmed največjih legend kluba in svetovnega nogometa. "Jose Emilio Santamaria se je Real Madridu pridružil leta 1957 in klubski dres nosil devet sezon do leta 1966," so še sporočili iz kraljevega kluba, kjer je branilec nekaj sezon nosil kapetanski trak.

Urugvajec je z belim baletom osvojil šest naslovov državnega prvaka, štiri naslove evropskega prvaka, po enkrat pa španski pokal in interkontinentalni pokal. Pri madridskem velikanu si je delil garderobo s številnimi legendarnimi nogometaši.

"Santamaria bo v naših spominih ostal kot eden velikih simbolov kluba. Bil je del ekipe, ki bo ostala v spominu vseh navijačev Real Madrida in nogometnih navijačev po vsem svetu. Skupaj z Alfredom Di Stefanom, Ferencom Puskasom, Pacom Gentom in Raymondom Kopo je ta ekipa začela graditi mit o Real Madridu. Santamaria je vedno poosebljal vrednote našega kluba in do zadnjega trenutka je bil Real Madrid njegova velika strast," je o nekdanjem nogometašu povedal predsednik kluba Florentino Perez.

Pred prestopom v Real Madrid je z urugvajsko ekipo Club Nacional petkrat osvojil tamkajšnje prvenstvo, po koncu nogometne kariere pa se je posvetil trenerskemu poslu. Špansko reprezentanco je vodil na dveh olimpijskih igrah in enem svetovnem prvenstvu, na klubski ravni pa je sedem sezon deloval pri Espanyolu.

NoriSušan
15. 04. 2026 12.30
Katero pozicijo je pa igral. Seveda naj počiva v miru
cripstoned
15. 04. 2026 12.27
Pocivaj u miru LEGENDA!
