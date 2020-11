Po tem, ko je Diego Armando Maradonav Buenos Airesu pred slabima dvema tednoma prestal operacijo zaradi krvnega strdka v možganih, so ga izpustili v domačo oskrbo v buenosaireško četrt Tigre. V sredo pozno popoldne po srednjeevropskem času pa je svet pretresla novica o smrti enega največjih nogometašev vseh časov, ki je 30. oktobra dopolnil 60 let. Velikanu argentinskega in svetovnega nogometa naj bi se ustavilo srce.

Dnevnik Clarinje na svoji spletni strani zapisal, da se je zgodilo "neizbežno" in da gre za udarec, ki odmeva po vseh koncih sveta.

"To je novica, ki bo zaznamovala zgodovino. Poved, ki se je zapisala velikokrat, a je vedno ubežala usodi, zdaj pa je del žalostne resničnosti: umrl je Diego Armando Maradona," je zapisal Clarin.

Legenda Argentine in Napolija

Maradona je imel v zadnjih desetletjih, sploh po koncu profesionalne športne poti, veliko zdravstvenih težav, ki naj bi bile povezane tudi z zlorabo alkohola in drog. A se je nogometaš, ki je v karieri nastopal za ekipe Argentinos Juinors, Boca Juniors, Barcelono, Napoli, Sevillo in Newell's Old Boys vedno znova izogibal žalostni usodi. Nazadnje je kot trener vodil argentinskega prvoligaša Gimnasio iz La Plate, bil pa je tudi trener Racing Cluba, Al-Vasla, Fudžaire in Doradosa ter seveda selektor argentinske članske izbrane vrste, ki jo je vodil v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo in na kasnejšem mundialu v Južni Afriki leta 2010.

Za mnoge je legendarni Argentinec, ki je praviloma na hrbtu nosil številko deset, odšel kot najboljši nogometaš vseh časov. Še posebej po božje so ga poleg domače Argentine častili v Neaplju, kamor je kot član tamkajšnjega Napolija prinesel edina državna naslova v zgodovini kluba v sezonah 1986/87 in 1989/90. Z Argentino je bil svetovni prvak leta 1986.

Več sledi!

Najboljši trenutki Diega Maradone v Serie A: