Poslovil se je nekdanji trener rdečih vragov Tommy Docherty

V dvaindevetdesetem letu je umrl Tommy Docherty, nekdanji trener angleškega nogometnega velikana Manchester Uniteda in selektor ter igralec Škotske. Docherty je Škotsko vodil, preden je prišel na Old Trafford leta 1972, United pa je zaradi škandala v osebnem življenju predčasno zapustil pet let pozneje.

icon-expand Legendarni napadalec Jimmy Greaves (levo) in Tommy Docherty, ko sta skupaj sodelovala pri Chelseaju. FOTO: AP Manchester United je pod njegovim vodstvom največji uspeh dosegel z osvojitvijo pokala FA po zmagi nad Liverpoolom z 2:1 leta 1977, tik preden je predčasno zapustil ekipo zaradi zveze z ženo Unitedovega fizioterapevta. Kot igralec je med letoma 1951 in 1959 za Škotsko zbral 25 reprezentančnih dvobojev, nato je postal trener in je vodil 12 ekip, med drugim tudi Chelsea, Aston Villo, Queens Park Rangers in Porto.