Umrl je Jack Charlton, svetovni prvak z Anglijo leta 1966

Jack Charlton, starejši brat še bolj slovitegaBobbyja Charltona, je za angleško izbrano vrsto odigral 35 tekem in dosegel šest golov. Na klubski sceni je največji pečat pustil pri Leedsu, v dresu tega kluba je osrednji branilec odigral kar 773 tekem, kar je absolutni klubski rekord. Po koncu kariere je bil trener Middlesbrougha, Sheffielda Wednesdaya in Newcastla, med letoma 1986 in 1996 pa tudi selektor Irske.