Umrl je Marko Elsner

Za posledicami dolge bolezni je umrl nekdanji slovenski in jugoslovanski nogometni reprezentant Marko Elsner.Star je bil 60 let. Elsner velja za enega najboljših slovenskih nogometašev v zgodovini. Elsner je športno pot začel pri Slovanu, pri Olimpiji, ki jo je tedaj vodil njegov očeBranko Elsner, pa se je v osemdesetih letih minulega stoletja uveljavil tudi kot eden od najboljših nogometašev v nekdanji Jugoslaviji. Olimpijo je zapustil po 115 odigranih tekmah in 12 zadetkih. Pot ga je iz Ljubljane nato vodila v Beograd k Crveni zvezdi. "V Zvezdo sem prišel kot smučar, odhajam kot kralj," so na uradni spletni strani NZS zapisali njegove znamenite besede ob prestopu. Leta 1987 se je preselil v Francijo k Nici, kjer je ostal tri sezone. Igral je tudi za Admiro Wacker v Avstriji, kariero pa od leta 1991 do 1993 zaključil s ponovnim igranjem za Nico. Z jugoslovansko olimpijsko selekcijo je leta 1984 osvojil bronasto kolajno v Los Angelesu.

Za slovensko izbrano vrsto je zbral dva nastopa. Prvega proti Cipru 18. novembra 1992, drugega pa proti Estoniji 7. aprila 1993.