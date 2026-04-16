Nogomet

Pri 48 letih življenje izgubil nekdanji avstrijski vratar Alex Manninger

Salzburg, 16. 04. 2026 15.29 pred 48 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Ž.Ž.
Alex Manninger

Iz Avstrije prihaja tragična vest, da je v prometni nesreči pri komaj 48 letih umrl nekdanji vratar Alex Manninger. Za Avstrijca, ki je v svoji karieri med drugim branil za Arsenal, Juventus in Augsburg, je bilo usodno trčenje z vlakom. Kljub hitremu posredovanju reševalcev in oživljanju je Manninger umrl na kraju nesreče, še poročajo avstrijski mediji.

Avstrijski nogometni svet žaluje za svojim nogometašem, ki je globok pečat pustil tako doma kot v tujini. Po hudem trčenju z vlakom je življenje izgubil nekdanji vratar Alex Manninger.

Po prvih podatkih naj bi se usodna nesreča zgodila v četrtek okoli 8.20 zjutraj na nezavarovanem železniškem prehodu v bližini Salzburga. Na vlaku, na katerem je bilo 25 potnikov, poškodovanih ni bilo, vozilo 48-letnika pa je bilo v trčenju povsem uničeno.

Čeprav so reševalne ekipe hitro prispele na kraj dogodka in nekdanjega vratarja rešile iz razbitin ter mu tudi s pomočjo defibrilatorja nudile prvo pomoč, Manningerju ni bilo več pomoči.

Alex Manninger
Avstrijčeva kariera je bila izredno bogata, saj je branil za številne velike evropske klube. Svojo športno pot je začel v domačem Salzburgu, po eni sezoni pri Grazerju se je leta 1997 preselil k Arsenalu, štiri leta pozneje pa kot posojeni igralec branil za Fiorentino.

Manninger je bil prvi Avstrijec, ki je zaigral za Arsenal, s topničarji pa je v sezoni 1997/98 osvojil tudi naslov v Premier ligi in pokal FA.

Po kratkem obdobju pri Espanyolu je bil sprva brez kluba, od leta 2003 pa je branil za številne italijanske klube: Torino, Bologno, Brescio, Sieno, se vmes vrnil v Salzburg, nato pa oblekel dresa Udineseja in Juventusa.

Od leta 2012 do 2016 je nato branil za nemški Augsburg, kariero pa leta 2017 končal pri Liverpoolu, a za Redse ni nikoli zaigral.

Bil je tudi član avstrijske reprezentance, zbral je 33 reprezentančnih nastopov.

Manningerju so se že poklonili številni njegovi nekdanji klubi, med drugim Liverpool, Arsenal, Salzburg in Juventus.

"Danes je izjemno žalosten dan. Zapustil nas je ne le vrhunski športnik, ampak tudi človek z redkimi vrlinami: skromnostjo, predanostjo in neverjetno profesionalno resnostjo. V Juventusu želimo izraziti sožalje ob smrti Alexa Manningerja, njegovi družini pa v teh težkih trenutkih stojimo ob strani," so zapisali pri stari dami.

Na tragično izgubo se je odzvala tudi avstrijska nogometna zveza. "Novica o smrti Alexa Manningerja je zares šokantna. Z njim je nogomet izgubil posebno osebo. V težkih trenutkih izražamo sožalje njegovi družini, prijateljem in vsem, ki so mu bili blizu, ter jim želimo veliko moči," je na družbenem omrežju X objavil ÖFB.

Dinamo na krilih Žnuderla in Šunte do polfinala, tam jih čaka Real

Kdo bo zmagovalec Lige prvakov?

bibaleze
Portal
Slavna babi delila novo fotografijo z vnukom, Ronaldom Jr.
Glivice na bradavicah in soor: Vse, kar morate vedeti
Glivice na bradavicah in soor: Vse, kar morate vedeti
To ga je po rojstvu sina najbolj prizadelo
To ga je po rojstvu sina najbolj prizadelo
Karlo razkril, kako je njegova mama sprejela Kajo
Karlo razkril, kako je njegova mama sprejela Kajo
zadovoljna
Portal
Nuša po oddaji razkrila, da bi raje izbrala Petra
Petar Rašić: 'Končno sva tu jaz in ona in nihče drug ni pomemben'
Petar Rašić: 'Končno sva tu jaz in ona in nihče drug ni pomemben'
Kavbojke, ki laskajo skoraj vsaki postavi
Kavbojke, ki laskajo skoraj vsaki postavi
6 izdelkov, ki jih nikoli ne smete kupiti na spletu
6 izdelkov, ki jih nikoli ne smete kupiti na spletu
vizita
Portal
Pri 27 letih je izvedela novico, ki je nihče ne pričakuje
Zelena 'medicina': kako stik z naravo zmanjšuje stres, izboljšuje spanec in preprečuje bolezni
Zelena 'medicina': kako stik z naravo zmanjšuje stres, izboljšuje spanec in preprečuje bolezni
Kaj se zgodi s telesom, ko zaužijemo večje količine hrane
Kaj se zgodi s telesom, ko zaužijemo večje količine hrane
To loči zdrave ljudi od nezdravih
To loči zdrave ljudi od nezdravih
cekin
Portal
Največja napaka, ki jo lahko storite z vašim INR računom
Jeff Bezos in Lauren Sanchez brez opravičil uživata v bogastvu
Jeff Bezos in Lauren Sanchez brez opravičil uživata v bogastvu
Evropo preplavljajo tihi odhodi: zaposleni niso izčrpani, a so že odnehali
Evropo preplavljajo tihi odhodi: zaposleni niso izčrpani, a so že odnehali
Kako preprečiti statusno potrošnjo in zaščititi svoje osebne finance?
Kako preprečiti statusno potrošnjo in zaščititi svoje osebne finance?
moskisvet
Portal
Rock scena v žaluje: Slovo od legende, ki je ustoličila Divlje jagode
Koliko oblačil res potrebuješ? Odgovor te bo presenetil
Koliko oblačil res potrebuješ? Odgovor te bo presenetil
Schumacherjeva spet samska: bivši se sooča s hudimi obtožbami
Schumacherjeva spet samska: bivši se sooča s hudimi obtožbami
Odkrit izjemen filmski zaklad, ki je presenetil strokovnjake po vsem svetu
Odkrit izjemen filmski zaklad, ki je presenetil strokovnjake po vsem svetu
dominvrt
Portal
Največja napaka pri prenovi: zaradi tega ljudje plačajo tisoče evrov več
Napaka, ki vas lahko drago stane
Napaka, ki vas lahko drago stane
So citrusi iz trgovine res tako umazani? Tukaj je, kako jih pravilno očistiti
So citrusi iz trgovine res tako umazani? Tukaj je, kako jih pravilno očistiti
Okrasne rastline, ki uspevajo v senčnem vrtu
Okrasne rastline, ki uspevajo v senčnem vrtu
okusno
Portal
Pozabite kavo, ta živila naravno povečajo energijo
Kosilo v 20 minutah: 3 hitre pomladne testenine
Kosilo v 20 minutah: 3 hitre pomladne testenine
Mislili so, da gre za znan okus; po prvem grižljaju so si premislili
Mislili so, da gre za znan okus; po prvem grižljaju so si premislili
Ključna napaka pri pripravi peciva, ki bistveno vpliva na teksturo
Ključna napaka pri pripravi peciva, ki bistveno vpliva na teksturo
voyo
Portal
Otok ljubezni ZDA
Kmetija
Kmetija
Komar
Komar
Love Island Adria
Love Island Adria
