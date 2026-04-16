Pri 48 letih življenje izgubil nekdanji avstrijski vratar Alex Manninger

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Avstrijski nogometni svet žaluje za svojim nogometašem, ki je globok pečat pustil tako doma kot v tujini. Po hudem trčenju z vlakom je življenje izgubil nekdanji vratar Alex Manninger. Po prvih podatkih naj bi se usodna nesreča zgodila v četrtek okoli 8.20 zjutraj na nezavarovanem železniškem prehodu v bližini Salzburga. Na vlaku, na katerem je bilo 25 potnikov, poškodovanih ni bilo, vozilo 48-letnika pa je bilo v trčenju povsem uničeno. Čeprav so reševalne ekipe hitro prispele na kraj dogodka in nekdanjega vratarja rešile iz razbitin ter mu tudi s pomočjo defibrilatorja nudile prvo pomoč, Manningerju ni bilo več pomoči.

Alex Manninger FOTO: AP

Avstrijčeva kariera je bila izredno bogata, saj je branil za številne velike evropske klube. Svojo športno pot je začel v domačem Salzburgu, po eni sezoni pri Grazerju se je leta 1997 preselil k Arsenalu, štiri leta pozneje pa kot posojeni igralec branil za Fiorentino.

Manninger je bil prvi Avstrijec, ki je zaigral za Arsenal, s topničarji pa je v sezoni 1997/98 osvojil tudi naslov v Premier ligi in pokal FA.

Po kratkem obdobju pri Espanyolu je bil sprva brez kluba, od leta 2003 pa je branil za številne italijanske klube: Torino, Bologno, Brescio, Sieno, se vmes vrnil v Salzburg, nato pa oblekel dresa Udineseja in Juventusa. Od leta 2012 do 2016 je nato branil za nemški Augsburg, kariero pa leta 2017 končal pri Liverpoolu, a za Redse ni nikoli zaigral. Bil je tudi član avstrijske reprezentance, zbral je 33 reprezentančnih nastopov.

Manningerju so se že poklonili številni njegovi nekdanji klubi, med drugim Liverpool, Arsenal, Salzburg in Juventus. "Danes je izjemno žalosten dan. Zapustil nas je ne le vrhunski športnik, ampak tudi človek z redkimi vrlinami: skromnostjo, predanostjo in neverjetno profesionalno resnostjo. V Juventusu želimo izraziti sožalje ob smrti Alexa Manningerja, njegovi družini pa v teh težkih trenutkih stojimo ob strani," so zapisali pri stari dami.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke