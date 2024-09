Umrl je nekdanji kapetan Leedsa

Njegova zlomljena žena Chloe, s katero sta imela tri otroke, je pohvalila njegovo neverjetno duševno in fizično moč med bitko za zdravje. "Na žalost to nikoli ni bil pošten boj in ravno, ko so bile stvari videti boljše, je podlegel 31. avgusta. Sol je sprejel svojo usodo kot božjo voljo in zapustil to zemljo, brez kančka dvoma vedoč, da je ljubljen z vsem srcem." dodaja.

Bamba je največji pečat pustil pri Cardiffu, s katerim se je prebil v Premier ligo. Svojo nogometno pot je pričel pri pariškem velikanu Paris Saint-Germainu, nato pa ga je kariera ponesla v Dunfermline, Hibernian, Leicester, Trabzonspor, Palermo, Leeds, Cardiff in Middlesbrough. Pri moštvu s severovzhoda Anglije si je slačilnico delil tudi z Andražem Šporarjem.