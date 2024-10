Umrl je nekdanji nogometaš Marseilla in reprezentant Maroka

"Kraljeva maroška nogometna zveza izreka iskreno sožalje družini in sorodnikom nekdanjega maroškega reprezentanta, pokojnega Abdelaziza Barrade, kot tudi nacionalni nogometni družini," je ob veliki tragediji za maroški in francoski nogomet zapisala maroška nogometna zveza. Uradnega razloga za smrt 35-letnika, ki se je rodil v Franciji, še ni, a kot poročajo maroški mediji, je Barrado doletel srčni napad.

Barrada je za maroško reprezentanco zbral 26 nastopov in dosegel štiri zadetke, poleg tega pa je bil tudi član zasedbe do 23 let, ki se je na afriškem pokalu narodov leta 2011 prebila v finale. V bogati klubski karieri je igral za Getafe, Al Jaziro, Marseille, Al Nasr in Antalyaspor.

"Klub želi izreči iskreno sožalje njegovi družini in deliti njihovo žalost," so zapisali pri Marseillu, kjer je Barrada igral dve sezoni.