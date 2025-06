Umrl je prvi temnopolti sodnik v zgodovini angleške Premier lige

"Vest o smrti našega nekdanjega predsednika in pionirskega sodnika Uriaha Rennieja nas je globoko prizadela. Uriah se je zapisal v zgodovino kot prvi temnopolti sodnik v Premier ligi, ki je med letoma 1997 in 2008 sodil več kot 300 tekem. Njegovo delo je podrlo ovire, oblikovalo našo nogometno skupnost in navdihnilo prihodnje generacije. Naše misli so z njegovo družino in prijatelji," je v izjavi zapisala nogometna zveza Sheffielda.