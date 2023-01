Po dolgi in težki bolezni je v 58-letu starosti umrl nekdanji italijanski reprezentančni nogometaš in trener Gianluca Vialli. Kariero je začel v Cremoneseju, njegova profesionalna pot pa je trajala kar devetnajst let. Odigral je 673 klubskih tekem in zabil 259 golov.

