Umrl legendarni Gerd Müller

Eden najboljših napadalcev v zgodovini Gerd Müller je v karieri dosegel 365 golov prvenstvenih zadetkov za Bayern v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Za reprezentanco takratne Zahodne Nemčije je na 62 tekmah dosegel kar 68 golov. "Danes je žalosten, črn dan za Bayern in naše navijače," je ob tem dejal predsednik bavarskega velikana Herbert Hainer. Na družbenih omrežjih pa je Bayern zapisal, da se je "danes ustavil svet FC Bayerna. Rekorder po številu naslovov in celotna navijaška baza danes žaluje za v nedeljo umrlim Gerdom Müllerjem". Nekdanji odlični napadalec, ki se ga je prijel vzdevek "bombnik", je imel v zadnjih letih življenja težave z demenco in Alzheimerjem. Direktor kluba, nekdanji odlični vratar Oliver Kahn je dejal, da je Müllerjeva smrt užalostila celotno navijaško bazo. "Je ena največjih legend Bayerna, njegovi dosežki in številke pa so brez primere. Večno bo del izjemne zgodovine kluba in celotnega nemškega nogometa. Gerd Müller je poosebitev razvoja in rasti Bayerna v enega največjih klubov na svetu."

Sožalje družini, svojcem in prijateljem dežujejo tako iz nogometne kot celotne športne javnosti.