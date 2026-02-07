Umrl legendarni igralec in trener Olimpije, ki je zmaje vrnil med elito

Miloš Šoškić je v zeleno-belem dresu zbral 360 nastopov, dosegel pa en zadetek. Šoškić, rojen na Kosovu je pri 21. letih prišel v Slovenijo in debitiral na neverjeten način. Olimpija je v drugi jugoslovanski ligi s kar 4:4 remizirala proti zagrebški Lokomotivi. Čvrsti branilec je imel na ostalih 359 tekmah velikokrat tudi čast nositi kapetanski trak Ljubljančanov. Pečata pa ni pustil zgolj v igralski vlogi.
Po končanju kariere je za Bežigradom opravljal vloge sekretarja, tehničnega vodje članske ekipe, športnega direktorja in trenerja. Prav kot strateg zmajev je spisal eno najlepših poglavij v ljubljanski in slovenski nogometni zgodovini. V sezoni 1988/89 je pokoril konkurenco v drugi jugoslovanski ligi in Olimpiji zagotovil nastopanje v eni zadnjih sezon prve lige nekdanje skupne države. V sezoni 1989/90 je skupaj s svojimi varovanci dosegel zavidljivo sedmo mesto med jugoslovansko elito.