Nogomet

Umrl legendarni igralec in trener Olimpije, ki je zmaje vrnil med elito

Ljubljana, 07. 02. 2026 14.34 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
L.M.
Miloš Šoškić

V 85. letu starosti je preminil legendarni Milo Šoškić, ki je pustil neizbrisljiv pečat v Ljubljani. V Olimpiji je opravljal vse vloge, ki jih ponuja klubski ustroj. Svoj vrhunec v slovenski prestolnici pa je ponudil v sezoni 1988/89, ko je zmaje pripeljal na vrh druge jugoslovanske lige in Olimpijo vrnil med elito.

Miloš Šoškić
Miloš Šoškić
FOTO: X

Miloš Šoškić je v zeleno-belem dresu zbral 360 nastopov, dosegel pa en zadetek. Šoškić, rojen na Kosovu je pri 21. letih prišel v Slovenijo in debitiral na neverjeten način. Olimpija je v drugi jugoslovanski ligi s kar 4:4 remizirala proti zagrebški Lokomotivi. Čvrsti branilec je imel na ostalih 359 tekmah velikokrat tudi čast nositi kapetanski trak Ljubljančanov. Pečata pa ni pustil zgolj v igralski vlogi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po končanju kariere je za Bežigradom opravljal vloge sekretarja, tehničnega vodje članske ekipe, športnega direktorja in trenerja. Prav kot strateg zmajev je spisal eno najlepših poglavij v ljubljanski in slovenski nogometni zgodovini. V sezoni 1988/89 je pokoril konkurenco v drugi jugoslovanski ligi in Olimpiji zagotovil nastopanje v eni zadnjih sezon prve lige nekdanje skupne države. V sezoni 1989/90 je skupaj s svojimi varovanci dosegel zavidljivo sedmo mesto med jugoslovansko elito.  

miloš šoškić olimpija smrt 85. let

