Umrl legendarni igralec in trener Olimpije, ki je zmaje vrnil med elito

Miloš Šoškić je v zeleno-belem dresu zbral 360 nastopov, dosegel pa en zadetek. Šoškić, rojen na Kosovu je pri 21. letih prišel v Slovenijo in debitiral na neverjeten način. Olimpija je v drugi jugoslovanski ligi s kar 4:4 remizirala proti zagrebški Lokomotivi. Čvrsti branilec je imel na ostalih 359 tekmah velikokrat tudi čast nositi kapetanski trak Ljubljančanov. Pečata pa ni pustil zgolj v igralski vlogi.