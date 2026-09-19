Umrl legendarni nogometaš Interja Sandro Mazzola

Alessandro Sandro Mazzola je celotno svojo 17-letno profesionalno kariero preživel pri Interju in postal eden najvplivnejših igralcev v zgodovini kluba. "Sandro Mazzola je bil eden največjih nogometašev v zgodovini," so zapisali v klubu v poklon legendi. "Vse življenje je nosil dres le enega kluba."

Kot napadalni vezist je na 565 uradnih tekmah za Inter dosegel 158 golov ter osvojil štiri naslove italijanskega prvaka in dva naslova evropskega prvaka. Mazzola je dosegel dva zadetka, ko je Inter v finalu evropskega pokala, predhodnice lige prvakov, leta 1964 s 3:1 premagal Real Madrid in prvič osvojil to lovoriko. Italijansko moštvo je naslov uspešno ubranilo že naslednje leto.

Uspešen je bil tudi v dresu italijanske reprezentance. Leta 1968 je osvojil naslov evropskega prvaka, leta 1970 pa je z ekipo na svetovnem prvenstvu osvojil drugo mesto.