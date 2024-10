Umrl legendarni splitski vratar Tonči Gabrić

Hrvaški nogomet, natančneje splitska regija, je zavit(a) v črno. V 63. letu starosti je (nenadoma) umrl legendarni hrvaški vratar Tonči Gabrić. Nekdanji hrvaški reprezentant je največji pečat pustil v domačem Hajduku. Poleg dolgoletnega nastopanja za Splitčane in še nekatere druge hrvaške prvoligaše, je Gabrić branil tudi v BiH in v Grčiji. Njegov sin Drago je v preteklosti nastopal tudi za slovenska prvoligaša Domžale in Koper.