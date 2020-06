Umrl legendarni srbski nogometaš in trener Ilija Petković

V karieri je Ilija Petković največji pečat pustil pri OFK Beogradu, za katerega je zbral 417 nastopov in dosegel 68 golov. Igral je tudi za francoski Troyes med letoma 1973 in 1976. Za reprezentanco Jugoslavije je med letoma 1968 in 1974 odigral 43 tekem in dosegel šest zadetkov.

Kasneje je bil trener številnih klubov in tudi selektor reprezentance Srbije in Črne gore na svetovnem prvenstvu leta 2006. Njegova trenerska kariera se je potegnila vse od leta 1990, ko je prevzel vodenje OFK Beograd, do 2017, ko je bil selektor srbske reprezentance do 20. leta starosti.

Nazadnje je bil predsednik Nogometne zveze Beograda.