Nogomet

Umrl legendarni vratar Crvene zvezde

Beograd, 04. 11. 2025 16.33

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
6

Nekdanji vratar nogometašev Crvene zvezde, Dragan Simeunović, je v ponedeljek umrl v starosti 72 let, je danes sporočil beograjski klub.

Dragan Simeunović
Dragan Simeunović FOTO: Crvena zvezda

Dragan Simeunović je za Crveno zvezdo igral v dveh mandatih, skupno je nastopil na 80 tekmah rdeče-belih, navijači Crvene zvezde se ga spominjajo tudi po ubranjeni enajstmetrovki na tekmi lige prvakov proti Interju leta 1981. Takrat je bil v medsebojnem dvoboju boljši od italijanskega reprezentanta Marca Altobellija.

Zbral je tudi en nastop za jugoslovansko reprezentanco, leta 1980 je branil na prijateljski tekmi proti Romuniji (2:0). Po odhodu iz Crvene zvezde je kariero nadaljeval v Grčiji.

V ponedeljek pa je iz Zagreba prišla novica, da je v 83. letu umrl legendarni nogometaš Dinama Rudi Belin, ki je za reprezentanco ZR Jugoslavije zbral 29 nastopov in dosegel šest golov. Belin je večino svoje kariere preživel v Dinamu, ki ga je trikrat vodil tudi kot trener. Bil je tudi selektor Iraka.

nogomet crvena zvezda dragan simeunović rudi belin
