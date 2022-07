Umrl nekdanji trener in najmlajši kapetan Arsenala

Za člane je Terry Neill na sredini igrišča igral le za dva kluba, od leta 1960 do 1970 za Arsenal in od leta 1970 do 1973 za Hull City. Z vsega dvajsetimi leti je postal najmlajši kapetan Arsenala, ko je nasledil Billyja Wrighta. Ker je bil rojen v Belfastu, je med letoma 1961 in 1973 igral za reprezentance Severne Irske in na 59 tekmah dosegel dva gola.

Sedem let (med letoma 1976 in 1983) je bil trener Arsenala. Pred tem je bil trener Hull Cityja, prevzel ga je kot 28-letnik in bil obenem tudi igralec reprezentance Severne Irske in Tottenhama.

Na klopi Arsenala je ekipo trikrat vodil v finalu pokala FA, ki je ob porazih (leta 1978 in 1980) leta 1979 osvojila naslov. Leta 1980 je po dvoboju z Valencio izgubil finale pokala Uefe.