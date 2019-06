Umrl nekdanji nogometaš Tottenhama

V soboto je v 50. letu starosti umrlJustin Edinburgh, nekdanji nogometaš Tottenhama, še letos pa trener Leyton Orienta, ekipe, s katero se je iz četrte uvrstil v tretjo ligo. Edinburgha je izdalo srce. Še pred tednom dni si je v živo ogledal tekmo finala Lige prvakov med Tottenhamom in Liverpoolom v Madridu. Spursi so izgubili z 0 : 2, redsi so se veselili naslova prvaka. Edinburgh se je po prihodu domov počutil slabo, kot so zapisali na Tottenhamovi spletni strani je v ponedeljek doživel srčno kap, v bolnišnici je umrl v soboto.

"Globoko smo pretreseni in šokirani ob novici, da je umrl Justin Edinburgh. Iskreno sožalje in misli gredo družini, prijateljem v tem težkem trenutku in tudi vsem, ki so z njim delali pri Leyton Orientu," so prek socialnih omrežij sporočili predstavniki Tottenhama, za katerega je Edinburgh odigral 276 tekem v vseh tekmovanjih, z moštvom je osvojil dve angleški pokalni lovoriki. Leta 1990 je v London prestopil iz Southenda, Terry Venables je zanj plačal 150.000 funtov. Pozneje je igral tudi za Portsmouth. V trenerski karieri je pred Leytonom vodil Northampton, Gillingham in Newport