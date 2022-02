Umrl nekdanji predsednik Palerma Zamparini

Maurizio Zamparini, ki ga je lani pretresla smrt najmlajšega sina, je bil sicer v Furlaniji rojen poslovnež, ki je veljal za precej temperamentnega predsednika. V tej vlogi je k lepim karieram pomagal številnim zvezdnikom, kot so Luca Toni, Edinson Cavani, Paulo Dybala, Fabrizio Miccoli, Fabio Grosso, Andrea Barzagli, Andrea Belotti, Javier Pastore in številni drugi, vključno s Slovencem Josipom Iličićem, ki ga je z Arminom Bačinovićem pripeljal v Palermo iz Maribora in tako močno zaznamoval kariero slovenskega reprezentanta.