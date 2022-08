Umrl nekdanji reprezentant v futsalu Zoran Tesko

Po formiranju slovenske futsal lige je Tesko kar 15 let nosil dres Litije, ob tem pa je bil po eno leto še član Zagorja in ljubljanskega Metropola. V karieri je osvojil šest naslovov državnega prvaka - v letih 1997, 1999, 2001, 2002, 2005 in 2010.

Zoran Tesko je bil med letoma 1995 in 2000 tudi državni reprezentant. V dresu Slovenije je zbral 26 nastopov, dosegel je šest golov.

V sezoni 2004/05 je Tesko postal trener, sprva je vodil Litijo. Pod njegovim vodstvom se je Litija kot prvi slovenski klub uvrstila med osem najboljših v Evropi, na poti do tja pa je v Azerbajdžanu izločila tudi italijanskega prvaka Arzignano Grifo.

Delo je nadaljeval pri FC Bronx Škofijah, Dobovcu, Kobaridu ter bil tudi trener v ŠD Mlinše in ŠD Extrem. Bil pa je tudi selektor reprezentance do 21 let, ki je na neuradnem EP prišla med štiri najboljše v Evropi. Ob vsem naštetem je bil tudi pomočnik selektorja Andreja Dobovičnika v članski reprezentanci.