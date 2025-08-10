Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Nogomet

Umrl eden najboljših rokometnih sodnikov Štefan Jug

Ljubljana, 10. 08. 2025 16.29 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Po dolgotrajni bolezni je danes v 82. letu umrl nekdanji rokometni sodnik Štefan Jug. Jug je skupaj s Herbertom Jegličem, ta je pri 81 letih umrl 16. junija letos, dolgo veljal za najboljši sodniški par na svetu.

Štefan Jug in Herbert Jeglič sta skupaj sodila na 11 svetovnih prvenstvih. Jug je sodniško delo opravljal 30 let, leta 1971 je postal najmlajši zvezni sodnik v takratni Jugoslaviji. Z Jegličem sta bila 11 let zapovrstjo proglašena za najboljši sodniški par nekdanje države.

Kot mednarodni sodnik je sodil na številnih mednarodnih tekmovanjih, in sicer na 11 svetovnih prvenstvih, 10 finalnih tekmah svetovnih pokalov, na olimpijskih turnirjih v Seulu in Barceloni ter na prvenstvih Azije, Afrike in Severne Amerike.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po končani aktivni karieri na tekmovalnem parketu je opravljal delo kontrolorja rokometnih tekem in bil član različnih strokovnih komisij v Sloveniji in Jugoslaviji.

Jug je bil kot aktivni sodelavec Atletskega društva Kladivar Celje v letih 1973 in 1986 zaslužen tudi za ponovni dvig celjske atletike.

štefan jug smrt rokometni sodnik rokomet
Naslednji članek

Nov zvezdnik Liverpoola izbran za najboljšega nogometaša Nemčije

  • LESTEV
  • NADSTRESEK
  • VINILNI
  • VIJACNIKI
  • CISTILNIK
  • DRSNA VRATA
  • VHODNA VRATA
  • BALKONSKO POHISTVO
  • KOSILNICA
  • KOPALNISKO POHISTVO
  • ZAR
  • REGAL
  • VRTNA HISKA
  • PLASTICNA OMARA
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1065