Umrl nekdanji slovenski nogometni reprezentant Sanković

Goran Sanković je med letoma 1996 in 2001 igral za Publikum iz Celja, nato se je preizkusil v tujini. Sprva je eno sezono igral na Češkem pri Slavii iz Prage, nato med letoma 2002 in 2004 v Grčiji za Akratitos in Panionios.

Sankovič je bil član različnih selekcij slovenske nogometne reprezentance in kapetan vseh mlajših kategorij. Za ekipo do 21 let je na 23 nastopih dosegel gol , za člansko izbrano vrsto pa je igral med letoma 2001 in 2002, zbral je pet nastopov. S slovensko reprezentanco se je leta 2002 udeležil svetovnega prvenstva, na katerem pa ni nastopil. Zaradi hujše poškodbe kolena je leta 2004 sklenil nogometno kariero, a ostal v nogometu. V letih 2006–2007 je bil športni direktor NK Publikum Celje.

V soboto so celjski policisti pozvali vse, naj sporočijo informacije o Sankovićevem izginotju. Ta se je v petek z avtomobilom odpeljal neznano kam, tedaj je bilo tudi prijavljeno njegovo izginotje. V soboto v poznih popoldanskih urah so na PU Celje iskalno akcijo preklicali, saj so pogrešano osebo našli mrtvo, je poročal portal celje.info.