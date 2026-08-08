Umrl oče Lionela Messija

Jorge Messi je po poročanju argentinskega Infobaeja umrl v petek okoli 22. ure v zdravstveni ustanovi v Rosariu. Star je bil 68 let in se je dalj časa spopadal z zdravstvenimi težavami. Nogometna javnost ga je poznala predvsem kot človeka, ki je imel eno ključnih vlog pri vzponu svojega sina na svetovni nogometni vrh. Jorge je bil dolgoletni zastopnik svojega sina Lionela Messija in je skrbel za velik del njegovih poslov zunaj igrišča.

Lionel in Jorge Messi FOTO: AP

S sinom ostal v Barceloni

Njegova vloga je bila še posebej pomembna na začetku Lionelove nogometne poti. Ko je danes sloviti Argentinec kot otrok igral za Newell's Old Boys, se je družina soočila tudi z visokimi stroški zdravljenja zaradi pomanjkanja rastnega hormona. Priložnost se je nato ponudila v Barceloni, kamor se je Lionel preselil pri 13 letih. Medtem ko se je del družine pozneje vrnil v Argentino, je Jorge ostal s sinom v Španiji in mu stal ob strani v enem najzahtevnejših obdobij njegovega odraščanja.

Jorge Messi FOTO: AP

Messi je pozneje večkrat poudarjal, kako pomembna je bila očetova podpora. Jorge je z leti prevzel tudi vlogo njegovega zastopnika ter sodeloval pri pogajanjih glede pogodb in številnih poslovnih odločitev, ki so spremljale izjemno kariero argentinskega zvezdnika.

Messi je med svetovnim prvenstvom preživljal težke dni