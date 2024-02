Umrl vratarski velikan madridskega Reala

"Real Madrid, njihov predsednik in upravni odbor so v stanju globoke žalosti zaradi smrti Miguela Angela Gonzaleza, enega od velikih vratarjev v naši zgodovini, legende Real Madrida in španskega nogometa. Želimo izraziti sožalje vsem navijačem Real Madrida. Naj počiva v miru," so pri los blancos zapisali v izjavi.

Španski mediji so poročali, da je Gonzalez trpel za nevrodegenerativno boleznijo, splošno znano kot ALS. Za Španijo je nastopil 18-krat in zastopal svojo državo na dveh svetovnih prvenstvih, v Argentini leta 1978 in Španiji leta 1982.

Po igralski upokojitvi je ostal pri Real Madridu in klubu pomagal v različnih vlogah, z njim je bil povezan skoraj vse življenje. Poleg 18 sezon, ki jih je preživel kot igralec, je opravljal različne položaje, bil je tudi delegat prve ekipe, trener vratarjev in direktor nekdanjega športnega kompleksa Real Madrida.