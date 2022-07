Umrla je Arsenalova super navijačica, ki več kot 60 let ni zamudila ene tekme

Marii Petri so v angleških medijih nadeli naziv super navijačica, kar je več kot zasluženo, saj je zavzeto spremljala londonski Arsenal praktično vse svoje življenje. Na uradni spletni strani kluba so objavili vest, da je 83-letna Maria Petri umrla, navijačica topničarjev ("Gunners") je s tribun zavzeto in brez premora spremljala svojo ekipo več kot 60 let. Pa to ne velja le za tekme prve ekipe Arsenala, temveč je obiskovala in navijala tudi na tekmah rezervnega in mladinskega moštva, kasneje seveda tudi na tekmah ženske ekipe.

"Zelo težko je ubesediti, kaj je Maria pomenila za vse vpletene v nogometnem klubu Arsenal: igralce, osebje in druge navijače. Redko je mogoče reči, da tekme preprosto ne bodo več enake brez podpornikov, toda Mariina prisotnost, njena legendarna 'Come on You Gunners!' in številne, številne podporne pesmi, ustvarjene v desetletjih, bodo resnično pustile praznino na tekmah na stadionih Emirates, Meadow Park in na gostujočih tekmah, kjer koli igramo."

"Več let je Maria obiskovala vse moške, ženske in mladinske tekme, da bi podprla Arsenal. Njen duh, ljubezen in predanost klubu bodo živeli večno. Počivaj v miru, Maria," so pri Arsenalu zapisali na Twitterju.

"Maria Petri je začela spremljati Arsenal leta 1950, stara komaj 12 let, in ostala zvesta navijačica do konca svojega življenja. Bila je redno prisotna na tekmah prve, rezervne in mladinske ekipe, in ko so leta 1987 ustanovili Arsenal Ladies, jih je vzela k srcu in postala sinonim za ekipo s sedežem v Boreham Woodu. Vsaka Marijina slika je vedno osvetljena z njenim čudovitim nasmehom in nasmehi vseh okoli nje, napolnjeni z njeno nalezljivo pozitivnostjo in iskrico v očeh."

"Nekdanja učiteljica je bila odločena, da bo optimistična, bila je neomajno pozitivna ne glede na okoliščine igre in upamo, da bodo kot poklon Marii navijači delili njen optimizem in duh kot spomin na to zelo posebno oboževalko," so med drugim še zapisali na spletni strani londonskega kluba z dolgo tradicijo.