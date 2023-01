Umtiti zaradi rasističnih vzklikov v solzah zapustil igrišče

Samuel Umtiti, ki ga je Lecceju posodila Barcelona, je igrišče zapustil v solzah, kljub temu pa je sodnika, ki je zaradi žaljivk tekmo prekinil, pred tem zaprosil, naj tekmo nadaljujejo in tudi končajo.

Za to si je prislužil ovacije domačih navijačev, ki so ga z igrišča pospremili s skandiranjem njegovega imena in z glasnim aplavzom.