Emery: Neymarja ni težko trenirati, ljubi nogomet in ima veliko srce

Unai Emeryje na klopi PSG-ja sedel med letoma 2016 in 2018. Vmes – leta 2017 – so Parižani poskrbeli za še danes najdražji nakup v zgodovini, ko je na Park princev za 222 milijonov evrov prišel nekdanji nogometaš Barcelone Neymar. Čeprav se je brazilski zvezdnik od tedaj kar nekajkrat znašel na naslovnicah zaradi dejanj, ki niso povezana z nogometom in mu nikakor ne morejo biti v ponos, pa Emery pravi, da je bilo delo na igrišču z njim zelo enostavno. "Tako fenomenalnemu igralcu ne moreš reči, naj se prilagodi ekipi. Ekipo moraš prilagoditi njemu. V nasprotju s priljubljenim mnenjem je Neymarja zelo enostavno trenirati. Nikakor ni težaven. Ljubi nogomet in ima veliko srce. Mislim, da ima še vedno možnost, da postane številka ena. Za njim bo to postal Kylian Mbappe," je zaFrance Footbalrazkril nekdanji trener Seville, PSG-ja in Arsenala.