Unai Simon s posebnim rekordom na SP

Unai Simon je rekord dosegel ob četrtkovi gladki zmagi nad Avstrijo, s čimer je presegel dosežek legendarnega Italijana Walterja Zenge, ki na SP leta 1990 ni prejel gola 517 minut.

Simonov niz se je začel na prvenstvu 2022 v Katarju. Potem ko ga je v 51. minuti tekme proti Japonski - zadnje v skupinskem delu, ki so jo Španci izgubili z 1:2 - premagal Ao Tanaka, ni več dovolil zadetka iz igre.