Unai Simon s posebnim rekordom na SP

Unai Simon je rekord dosegel ob četrtkovi gladki zmagi nad Avstrijo, s čimer je presegel dosežek legendarnega Italijana Walterja Zenge, ki na SP leta 1990 ni prejel gola 517 minut.
Simonov niz se je začel na prvenstvu 2022 v Katarju. Potem ko ga je v 51. minuti tekme proti Japonski - zadnje v skupinskem delu, ki so jo Španci izgubili z 1:2 - premagal Ao Tanaka, ni več dovolil zadetka iz igre.
Španija je nato v osmini finala po 120 minutah tekme z Marokom remizirala (0:0); Maroko je sicer kasneje zmagal po izvajanju enajstmetrovk, ki pa se v statistiko ne štejejo.
Simon na tem mundialu še ni klonil, saj je Španija pred tekmo z Avstrijo remizirala z Zelenortskimi otoki (0:0) ter premagala Savdsko Arabijo (4:0) in Urugvaj (1:0).
Zdaj lahko 29-letni španski vratar rekord še izboljša; prvo priložnost bo imel že v ponedeljek v osmini finala proti Portugalski.
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