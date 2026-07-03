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Nogomet

Unai Simon s posebnim rekordom na SP

Los Angeles, 03. 07. 2026 10.52 pred 37 minutami 1 min branja 1

Avtor:
A.V. STA
Unai Simon

Španski nogometni vratar Unai Simon je na tekmi šestnajstine finala proti Avstriji, ki jo je Španija dobila s 3:0, vnovič ohranil svojo mrežo nedotaknjeno. S tem je dosegel rekord svetovnih prvenstev, saj ni prejel zadetka že 519 minut.

Unai Simon je rekord dosegel ob četrtkovi gladki zmagi nad Avstrijo, s čimer je presegel dosežek legendarnega Italijana Walterja Zenge, ki na SP leta 1990 ni prejel gola 517 minut.

Simonov niz se je začel na prvenstvu 2022 v Katarju. Potem ko ga je v 51. minuti tekme proti Japonski - zadnje v skupinskem delu, ki so jo Španci izgubili z 1:2 - premagal Ao Tanaka, ni več dovolil zadetka iz igre.

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Španija je nato v osmini finala po 120 minutah tekme z Marokom remizirala (0:0); Maroko je sicer kasneje zmagal po izvajanju enajstmetrovk, ki pa se v statistiko ne štejejo.

Simon na tem mundialu še ni klonil, saj je Španija pred tekmo z Avstrijo remizirala z Zelenortskimi otoki (0:0) ter premagala Savdsko Arabijo (4:0) in Urugvaj (1:0).

Zdaj lahko 29-letni španski vratar rekord še izboljša; prvo priložnost bo imel že v ponedeljek v osmini finala proti Portugalski.

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Vladimir.Krutov
03. 07. 2026 11.30
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