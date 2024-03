Undav v 98. minuti rešil točko Stuttgarta

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Stuttgart je pred obračunom z Heidenheimom dobil sedem od zadnjih osmih tekem, tokrat pa so varovanci Sebastian Hoeneßeja po vodstvu in prepričljivi igri na koncu rešili le točko. Heidenheim je že šest tekem brez zmage, najbližje pa ji je bil prav proti Stuttgartu, a je brez le te ostal v osmi minuti sodnikovega dodatka v drugem polčasu.

V prvem delu je Serhou Guirassy zadel v 41. minuti, v osmi pa so mu sodniki po ogledu posnetka v sobi za Var en gol še razveljavili. V drugem polčasu je v 53. minuti vodstvo povišal Angelo Stiller in zdelo se je, da domači mirno krmarijo do nove zmage.

Nato je nekaj negotovosti v vrste Stuttgarta vnesel avtogol vratarja Alexandra Nübla v 62. minuti. V 84. ter 85. minuti pa je v razmaku 105 sekund dvakrat zadel Tim Kleindienst in šokiral domače občinstvo za 3:2 v korist Heidenheima. So pa domači nato z igralcem več na zelenici globoko v sodnikovem dodatku prišli do izenačenja po golu Deniza Undava.