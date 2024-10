Union Berlin z zmago nad Kielom po točkah ujel nemške prvake

Na zadnji današnji tekmi je v obračunu ekip s sredine lestvice Werder v gosteh s 4:2 premagal Wolfsburg in skočil na osmo mesto.

Že v soboto je Bayern po dveh neodločenih izidih pred reprezentančnim premorom spet zmagal, tokrat je Stuttgart odpravil s 4:0, tri gole je dosegel Harry Kane. Nogometaši Leipziga, kjer igrata slovenska nogometaša Benjamin Šeško in Kevin Kampl, pa so v gosteh z 2:0 premagali Mainz in neporaženi ostajajo pri vrhu Bundeslige z enakim točkovnim izkupičkom (17) kot Bayern. Šeško je igral do 73. minute, medtem ko je Kampl v igro vstopil v 56. Za rdeče bike sta zadela Xavi Simons in Willi Orban.