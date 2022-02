Union, Freiburg in Hoffenheim zapravili priložnost za skok pod vrh

Danes so igrale tri ekipe, ki bi lahko ob zmagah napredovale in skočile tik pod vrh, a so bile vse neuspešne.

Začasni skok na tretje mesto je danes imel berlinski Union. Če bi premagal Augsburg, bi začasno prehitel Leverkusen, toda Bavarci, ki se sicer borijo za odmik z dna lestvice, so jih presenetili in zmagali z 2:0, zmago sta jim zagotovila Andre Hahn in Michael Gregoritsch.

Zataknilo se je tudi Freiburgu. Ob zmagi v Kölnu bi tudi skočil po lestvici navzgor, a je tako kot Union ostal praznih rok. Köln je zmagal z 1:0 in tako sam napovedal boj za mesta v Evropi v naslednji sezoni, saj je zdaj že na šestem mestu. Za dragocene tri točke je poskrbel Anthony Modeste, Kölnčani so zdržali nalete v drugem delu in zdaj za današnjimi tekmeci zaostajajo le še točko.

Neuspešno popoldne kandidatov za mesta pod vrhom so zaokrožili še pri Hoffenheimu. Mainz je bil boljši z 2:0, potem ko je dolgo kazalo na delitev točk. A sta nato v le štirih minutah pred koncem tekme zadela Moussa Niakhate in Jae-sung Lee, tako da je Hoffenheim ostal pri 31 točkah na osmem mestu.

V preostalih popoldanskih tekmah je Stuttgart izgubil z Eintrachtom z 2:3, Arminia Bielefeld in Borussia Mönchengladbach sta igrala 1:1.

Že v petek sta Hertha in Bochum igrala 1:1.

Nemško državno prvenstvo, 21. krog, izidi:

Hertha Berlin - Bochum 1:1 (1:0)

Arminia Bielefeld - Borussia Mönchengladbach 1:1 (1:1)

Augsburg - Union Berlin 2:0 (1:0)

Köln - Freiburg 1:0 (1:0)

Mainz - Hoffenheim 2:0 (0:0)

Stuttgart - Eintracht Frankfurt 2:3 (1:1)

Bayern München - Leipzig -:- (2:1)