Union po preobratu v izdihljajih tekme ostal na vrhu bundeslige

Dolgo je kazalo, da bo Union po sedmih krogih, ko je bil v vodstvu nemške lige, moral prvo mesto prepustiti Bayernu. Ta je namreč s sobotno visoko zmago proti Mainzu skočil na prvo mesto, Berlinčanom pa danes ni šlo po načrtih.

V prvem delu so namreč gostje povedli z zadetkom Nica Elvedija. V nadaljevanju so se gostitelji vrnili, v 79. minuti je izenačil Kevin Behrens. A je kazalo, da bo ostalo le pri točki, saj je Gladbach uspešno odbijal vse napade in zdržal hud pritisk Uniona. Vse do sedme minute sodnikovega dodatka, ko je praktično zadnjo akcijo na tekmi uspešno končal Danilho Doekhi in s tem poskrbel za tri točke.

Berlinčani imajo tako na vrhu lestvice 26 točk, Bayern eno manj.

V soboto je bil sicer Bayern zelo prepričljiv in je Mainz odpravil s 6:2. Leipzig je na domačem igrišču ugnal farmacevte iz Leverkusna z 2:0. Za zasedbo iz vzhodnega dela Nemčije je nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl igral v prvem polčasu.

Wolfsburg je na domačem igrišču odpravil Bochum s 4:0. Borussia iz Dortmunda pa je v Frankfurtu premagala Eintracht z 2:1 in se prebila na tretje mesto.

Danes bosta še tekmi zadnjega Schalkeja in Freiburga, slednji bi z zmago skočil na tretje mesto, ter Kölna in Hoffenheima.