Union vztraja na vrhu, Bayern po visoki zmagi že drugi

Vodilne ekipe nemške Bundeslige so bile na delu v nedeljskih popoldanskih in večernih urah. Najprej je svoje delo dobro opravil Union, ki je dosegel sedmo zmago in ostaja na vrhu lestvice.

Nogometaši Bayerna so zagnali motorje in z rušilno močjo povozili nemočni Freiburg.

V večerni tekmi je pred tem krogom drugi Freiburg gostoval pri branilcih naslova v Münchnu. Bayern je imel na začetku sezone manjšo krizo in je zdrsnil celo na peto mesto, a se počasi vrača na pričakovana mesta. Proti Freiburgu je prikazal odlično predstavo in s petimi goli povsem zasenčil tekmece, ki so zdaj padli na tretje mesto s točko zaostanka za Bavarci.

Bavarsko predstavo sta v prvem polčasu začela Serge Gnabry in Eric Maxim Choupo-Moting, v nadaljevanju pa so domači nadaljevali prevlado, ki so jo potrdili še s tremi zadetki. Že na začetku sta zadela še Sadio Mane in Leroy Sane, piko na i je s prvim zadetkom v sezoni v Bundesligi postavil Marcel Sabitzer. Avstrijec je postal že 12. različni igralec z golom za svojo ekipo, kar je največ v ligi v sezoni.

V tretji nedeljski tekmi je Köln po zaostanku na začetku premagal Augsburg s 3:2, mož odločitve je bil Steffen Tigges z dvema zadetkoma, tudi zmagovitim za 3:2 v 81. minuti. Že v soboto je nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl za Leipzig igral od 61. minute, njegova ekipa je s 3:2 premagala Hertho.

Union ima po desetem krogu 23 točk, Bayern na drugem mestu 19, Freiburg na tretjem 18, po 17 sta jih zbrala Hoffenheim in Eintracht Frankfurt.

Pestra nogometna nedelja je sicer postregla z obilo derbiji v najmočnejših evropskih ligah. Kako so si razpletli, si preberite v spodnjih člankih ...