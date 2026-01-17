Naslovnica
Nogomet

United brez Šeška povsem nadigral mestnega rivala

Manchester, 17. 01. 2026 07.00 pred 49 minutami 4 min branja 23

Avtor:
Ž.Ž. B.B. M.D. A.V.
Trener Manchester Cityja Pep Guardiola in začasni trener Manchester uniteda Michael Carrick

V 22. krogu angleškega nogometnega prvenstva smo bili priča vročemu mestnemu derbiju med Manchester Unitedom in Manchester Cityjem. Na Old Traffordu so se več kot zaslužene zmage z izidom 2:0 (raz)veselili rdeči vragi, za katere sta v polno merila Bryan Mbuemo v 65. in Patrick Dorgu v 76. minuti. Slovenski reprezentančni napadalec Benjamin Šeško ni dočakal priložnosti za igro v dresu Uniteda.

Novi začasni trener Manchester Uniteda se je odločil, da se bo mestnega tekmeca lotil z enajsterico, ki je bila predvsem osredotočena na obrambne dolžnosti. V prvi postavi ni bilo Matheusa Cunhe in Benjamina Šeška. Patrick Dorgu, po navadi levi bočni branilec, je igral na levem krilnem položaju. Kljub temu pa je United nasprotnikom dvakrat zagrožil že v prvih petih minutah. Najprej je v tretji minuti Harry Maguire po podaji s kota in strelu z glavo zatresel okvir nasprotnikovih vrat, nato pa se je po hitrem protinapadu moral spretno odzvati vratar Cityja Gianluigi Donnarumma.

Trener Manchester Cityja Pep Guardiola in začasni trener Manchester uniteda Michael Carrick
Trener Manchester Cityja Pep Guardiola in začasni trener Manchester uniteda Michael Carrick
FOTO: AP

Čeprav se je igra Cityja v naslednjih minutah izboljšala, je naslednja velika priložnost znova pripadla domačim, ko je po lepi podaji kapetana Bruna Fernandesa proti Cityjevim vratom nevarno ustrelil Dorgu. Njegov strel je spretno ubranil Donnarumma. V 33. minuti je Fernandes pred kazenskim prostorom nasprotnikov ukradel žogo in jo poskušal podati Bryanu Mbuemu, ki pa do žoge ni prišel. Minuto pozneje je Amad Diallo po novi dobri podaji Fernandesa zatresel mrežo nasprotnikov, a sodniki so njegov gol preklicali zaradi prepovedanega položaja. tri minute pozneje pa so prvič zapretili gostje, ko je po podaji iz kota z glavo dobro streljal 20-letni branilec Cityja Max Alleyne. Gostje so v naslednjih minutah imeli žogo pogosteje v svoji posesti, a domači so bili zelo nevarni preko protinapadov. V 41. minuti je Fernandes pobegnil branilcem Cityja in prelisičil Donnarummo ter znova stresel nasprotnikovo  mrežo, a sodniki so še enkrat upravičeno preklicali gol zaradi prepovedanega položaja.

Kapetan Manchester Uniteda Bruno Fernandes je celotno tekmo mojstrsko vodil igro svojega moštva
Kapetan Manchester Uniteda Bruno Fernandes je celotno tekmo mojstrsko vodil igro svojega moštva
FOTO: AP

Tudi na začetku drugega polčasa je bil Manchester United bolj nevaren, znova pa je City reševal vratar Donnarumma, ki je v 67. minuti najprej ustavil strel Dialla in nato še udarec Casemira. V 63. minuti je znova zapretil United, ko je po novi odlični tekmi z neposredne bližine streljal Mbuemo, znova pa je odlično posredoval Donnarumma, ki p aje minuto pozneje bil nemočen ob novem protinapadu Uniteda, novi podaji Fernandesa in novem strelu Mbuema, ki se je veselil svojega prvega gola proti Manchester Cityju. Dominantno predstavo Uniteda je v 76. minuti z novim golom kronal Patrick Dorgu.

Šeško napoveduje vrhunski derbi

22. krog angleškega prvenstva za Benjamina Šeška in njegove soigralce prinaša nekaj zares posebnega in zahtevnega: na domačem Old Traffordu bodo gostili mestne tekmece, nogometaše Manchester Cityja.

Slovenski napadalec je že v dneh pred obračunom opažal, da napetost v mestu narašča. Z veliko nestrpnostjo pričakuje tekmo, od katere imajo v njegovi ekipi visoka pričakovanja. "Iskreno se zelo veselim te tekme, vrhunska bo. Ne samo zame, tudi za ljudi okoli mene je to nekaj zelo velikega," se pomena dvoboja za celoten klub in njegove navijače zaveda Šeško.

Posebne tekme in posebni tekmeci pa seveda zahtevajo tudi posebne priprave. "Pripravljamo se maksimalno, da bomo lahko igrali proti zelo močnim nasprotnikom," nam je Slovenec povedal v ekskluzivnem pogovoru.

Statistika Manchester Uniteda in Manchester Cityja
Statistika Manchester Uniteda in Manchester Cityja
FOTO: Sofascore.com

City je trenutno eno od najboljših moštev v angleškem prvenstvu, na lestvici zaseda drugo mesto, za vodilnim Arsenalom pa zaostaja za šest točk. Meščani so se Topničarjem vmes že povsem približali, a so po seriji treh remijev proti Sunderlandu, Chelseaju in Brightonu z njimi spet nekoliko izgubili stik.

So pa vmes naravnost blesteli v pokalnih tekmovanjih. V pokalu FA so drugoligašu Exetru nasuli kar deset zadetkov, v angleškem ligaškem pokalu pa so z 2:0 izločili Newcastle.

Preberi še Šeškov gol le omilil nov poraz rdečih vragov

United v angleškem ligaškem pokalu ni bil tako uspešen, že v drugem krogu jih je izločil Brighton, nič kaj prepričljivejši pa niso niti v domačem prvenstvu, v katerem niso zmagali že od 26. decembra, ko so premagali Newcastle. V zadnjem mesecu so na šestih tekmah poleg omenjene zmage zbrali še poraz proti Newcastlu in štiri remije, med drugim tudi proti najslabšima ekipama prvenstva in Leedsu Jake Bijola.

Na svojem računu imajo 11 točk manj od Cityja, kar jih uvršča na sedmo mesto.

Erling Haaland v dresu Salzburga
Erling Haaland v dresu Salzburga
FOTO: Profimedia

Bo pa derbi prinesel tudi obračun med dvema nekdanjima napadalcema Salzburga. Šeško ni edini, ki se je kalil v tem avstrijskem klubu, svojo nogometno pot je tam začel graditi tudi Cityjev prvi zvezdnik Erling Haaland. Nogometaša, ki sta se, kot pravi Slovenec, iz istega "razvojnega kluba" prebila v "dva izmed najboljših klubov na svetu," bosta nedvomno v središču dogajanja.

Statistika Norvežana govori sama zase. Na 29 tekmah v vseh tekmovanjih je za City zabil 26 golov, skupno pa je, odkar je oblekel dres meščanov, zanje zbral že okroglih 150 zadetkov.

Statistika Benjamina Šeška v dresu Manchester Uniteda.
Statistika Benjamina Šeška v dresu Manchester Uniteda.
FOTO: Sofascore.com

Na zadnjih tekmah pa se je strelsko začel prebujati tudi Šeško. Na zadnjih dveh tekmah Uniteda proti Burnleyju in Brightonu je mrežo skupaj zatresel trikrat in svoj strelski izkupiček v dresu Uniteda povišal na pet zadetkov.

City in United sta se sicer v letošnji sezoni že srečala, v 4. krogu angleškega prvenstva je manchesterski derbi pripadel varovancem Pepa Guardiole. Sinjemodri so prepričljivo slavili s 3:0, med strelce sta se vpisala Phil Foden in Haaland, ki je prispeval dva zadetka.

nogomet benjamin šeško manchester united manchester city

Preminil predsednik italijanske Fiorentine

Razpoloženi Dembele PSG vsaj začasno popeljal na vrh

