Solskjaer po porazu proti mestnem tekmecem znova v težavah

Derbi na Old Traffordu med Unitedom in Cityjem, Luke Shaw in Gabriel Jesus.

Veliki mestni derbi je bil na sporedu na Old Traffordu. United bi se z zmago lahko izenačil po točkah s Cityjem, toda gostitelji so bili pred tekmo na stavnicah v vlogi velikega favorita in to so tudi upravičili v prvem polčasu. Bili so boljši tekmec in po prvih 45 minutah so vodili z dvema goloma prednosti, vratar Uniteda David De Gea je imel polne roke dela. Kar se tiče rdečih vragov, velja omeniti le priložnost Cristiana Ronalda, vse ostalo je bilo za pozabo.

Bailly zamenjal Varana in hitro dosegel avtogol

Obe moštvi sta bili v malce spremenjenih postavah glede na zadnja nastopa v Ligi prvakov. Trener gostov Pep Guardiola se je odločil za naslednjo začetno postavo: Ederson, Kyle Walker, John Stones, Ruben Dias, Joao Cancelo, Ilkay Gündogan, Rodri, Bernard Silva, Gabriel Jesus, Kevin De Bruyne, Phil Foden.

Trener domačih rdečih vragov Ole Gunnar Solskjaer pa se je odločil za naslednje igralce: David de Gea, Victor Lindelof, Eric Bailly, Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka, Bruno Fernandes, Scott McTominay, Fred, Luke Shaw, Cristiano Ronaldo, Mason Greenwood.

Tekma se ni začela po željah navijačev, saj so gostje hitro prišli v vodstvo po zaslugi avtogola igralca, ki je v prvi postavi zamenjal poškodovanega Rafaela Varana. Bailly je lastnega vratarja premagal že v sedmi minuti tekme. Cancelo je s strani usmeril predložek v kazenski prostor Uniteda, tam pa je slabo posredoval Bailly, od njegove noge se je žoga odbila v mrežo. V 26. minuti je sledila edina zrela priložnost Uniteda v prvem polčasu, Cristiano Ronaldo je z levico streljal z roba kazenskega prostora, a je njegov strel ukrotil vratar Ederson.