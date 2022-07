United dobil novega, a presenetljivo nizkega osrednjega branilca

Argentinski osrednji branilec se je z rdečimi vragi dogovoril za petletno sodelovanje z možnostjo podaljšanja še za leto dni. "V čast mi je, da sem se pridružil tako velikemu klubu. Veliko dela sem vložil, da sem prišel do sem, in zavedam se, da ga moram sedaj vložiti še več. Imel sem srečo, da sem v svoji karieri igral za zelo uspešne ekipe, in uspešno želim nadaljevati tudi pri Manchester Unitedu. Do uspehov nas čaka veliko dela, a verjamem, da nam bo s tako izjemnim trenerjem skupaj z novimi soigralci uspelo izpolniti cilje," je ob podpisu pogodbe dejal Lisandro Martinez , ki se je ob tej priložnosti tudi zahvalil Ajaxu.

Ob prihodu Martineza k Manchester Unitedu so se mnogi navijači rdečih vragov kot tudi drugih klubov obregnili ob njegovo višino. Po uradnih podatkih je Argentinec visok le 175 centimetrov, kar je po nepisanih pravilih nogometa zelo malo za položaj osrednjega branilca, na katerem naj bi igrali visoki in fizično čvrsti nogometaši. Po uradnih navedbah Premier lige sta bila do prihoda Martineza med premierligaši najnižja Chelseajev Cesar Azpilicueta s 178 centimetri in Manchester Cityjev Nathan Ake s 180 centimetri, vendar oba večino časa preživita na položaju desnega oziroma levega bočnega branilca. Naslednji po spisku in prvi pravi osrednji branilec pa je prav tako Chelseajev Thiago Silva, ki meri 181 centimetrov. Na drugi strani spektra je najvišji Newcastlov Dan Burn, ki meri kar 2 metra in en centimeter, torej kar 26 centimetrov več od Martineza. Osrednji branilec, ki je trenutno pri Unitedu deležen največ pozornosti, je sicer Harry Maguire, ki pa se kljub 194 centimetrom ne znajde najbolje v obrambi Uniteda.