Slovenski reprezentančni napadalec Benjamin Šeško je po poškodbi kolena znova na voljo Manchester Unitedu. Prve minute po vrnitvi je vpisal že na obračunu z Bournemouthom, ki se je končal brez zmagovalca (4:4). "Res sem vesel, da sem spet z ekipo. Uživam v delu, počutim se zelo dobro in se vsak dan trudim napredovati. Seveda je sanjsko opraviti vsak trening in dosegati zadetke, izjemno je trenirati na tej ravni," je dejal pred dnevi.
United gostuje pri Aston Villi, domačini v vodstvu
V 17. krogu Premier lige Aston Villa pred domačimi navijači gosti Manchester United, dvoboj pa je Benjamin Šeško začel v prvi enajsterici. Birminghamčani so v zadnjem času v odličnem tekmovalnem ritmu, z devetimi zaporednimi zmagami v vseh tekmovanjih so se povzpeli na tretje mesto prvenstvene lestvice. Po prvem polčasu je bil izid izenačen na 1:1. V 45. minuti je za domače zadel Morgan Rogers, tri minute pozneje pa je Matheus Cunha izenačil. Na začetku drugega polčasa je Aston Villa znova povedla z drugim zadetkom Rogersa.
