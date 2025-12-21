United gostuje pri Aston Villi, domačini v vodstvu

Slovenski reprezentančni napadalec Benjamin Šeško je po poškodbi kolena znova na voljo Manchester Unitedu. Prve minute po vrnitvi je vpisal že na obračunu z Bournemouthom, ki se je končal brez zmagovalca (4:4). "Res sem vesel, da sem spet z ekipo. Uživam v delu, počutim se zelo dobro in se vsak dan trudim napredovati. Seveda je sanjsko opraviti vsak trening in dosegati zadetke, izjemno je trenirati na tej ravni," je dejal pred dnevi.