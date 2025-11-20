'United je plačal preveč za Šeška, od njega ne pričakujem veliko'

Slovenski napadalec Benjamin Šeško je po selitvi k Manchester Unitedu pogosto deležen kritik, kar seveda sovpada s pritiskom tako velikega kluba. Zdaj je svoje mnenje dodal še legendarni napadalec Alan Shearer, ki od Slovenca ne pričakuje veliko. Še več, najboljši strelec v zgodovini angleške Premier lige meni, da so rdeči vragi za Šeška odšteli preveč denarja.

Legendarni angleški nogometaš in rekorder po številu golov v Premier ligi, Alan Shearer, ima resne dvome o poletni okrepitvi Manchester Uniteda, Benjaminu Šešku. Slovenski napadalec je svojo zgodbo na Old Traffordu začel dokaj skromno, saj je v 12 nastopih za rdeče vrage dosegel le dva gola. Slovenski reprezentant je iz RB Leipziga prišel za 76,5 milijona evrov, da bi pomagal rešiti težave Uniteda z neučinkovitostjo v napadu. Zamenjal je napadalca Rasmusa Hojlunda, ki se je na posoji pri Napoliju rahlo prebudil.

Ruben Amorim se je za Šeška odločil, potem ko je njegov prvi izbor Viktor Gyökeres, s katerim je sodeloval pri Sportingu, prestopil v Arsenal. Shearer meni, da je United za Šeška plačal preveč in priznava, da od 22-letnega napadalca ne pričakuje velikih stvari. "Eden od igralcev, ki morajo pri Unitedu prikazati več, je Benjamin Šeško," je Shearer povedal za Betfair. "Plačali so okoli 70 milijonov zanj. To je ogromno denarja, razumem, da je tak trg, ampak bilo je preveč. Težko je začel in iskreno ne pričakujem velikih stvari od njega. Mislim, da je dober igralec, a nisem prepričan, da je kaj več od tega. Moral bi doseči nekaj več golov, kot jih je do zdaj. Ima težak začetek, še posebej glede na vsoto, ki jo je United plačal zanj."

Čeprav Šeško za zdaj še ni eksplodiral pri Manchester Unitedu, ekipa kot celota deluje precej bolje kot lani. Amorimova ekipa je prejšnjo sezono končala šele na 15. mestu v Premier ligi, njihov spodbuden niz do finala Evropske lige pa je bil zaman, saj so v finalu izgubili proti takrat 17. uvrščenemu Tottenhamu. Slabi rezultati so se nadaljevali tudi na začetku te sezone, a od zadnjega reprezentančnega premora United beleži zelo dobre predstave in se ponovno bori za mesta v Ligi prvakov.

"Še zdaleč niso končni izdelek," je o Manchester Unitedu povedal Shearer. "Še vedno mislim, da jih čaka veliko dela in ne pričakujem, da bodo končali med najboljšo šesterico. Že uvrstitev tik pod tem bi bila glede na lansko sezono napredek."

Saha ima o Šešku drugačno mnenje

Medtem ko ima Shearer velike dvome o Šešku, je nekdanji napadalec Manchester Uniteda Louis Saha precej bolj optimističen glede Slovenca. "Benjamin Šeško je pripravljen, a gre za proces učenja in prišel je v novo ligo," je povedal Francoz.

"Tudi sistem je zanj nov, a ima kakovost in je zelo tehničen. Poleg tega zna zaključevati akcije. Mislim, da bodo priložnosti prišle, nekaj lahkih zadetkov bo dvignilo njegovo samozavest, pa tudi kakšen pomemben gol proti velikemu klubu bi zelo pomagal. Mislim, da napreduje in da bo kmalu nagrajen," meni Saha. Kako hitro bo Šeško lahko vplival na igro Manchester Uniteda, bo odvisno tudi od resnosti poškodbe, ki jo je utrpel med zadnjim remijem proti Tottenhamu. Slovenski zvezdnik naj bi se sicer izognil hujši poškodbi kolena in naj bi bil z zelenic odsoten največ mesec dni, poroča Sky Sports News.