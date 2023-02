Unitedov nalet z lepotno napako

Manchester United in Leeds United sta na Old Traffordu odigrala zaostalo tekmo osmega kroga angleške Premier League. Gostje so na začetku drugega polčasa povedli že z 2:0, a so se domači uspeli vrniti za težko prigarano točko (2:2). Premalo za zmago, a dovolj za glasen aplavz s tribun in nov dokaz, da so rdeči vragi pod vodstvom Erika ten Haga na pravi poti.

Gostje, ki so pred dnevi ostali brez glavnega trenerja Jesseja Marscha, ki je po seriji skromnih rezultatov dobil nogo, so obračun na Old Traffordu začeli naravnost sanjsko. Že v prvi minuti je po odvzeti žogi na nasprotnikovi polovici za 0:1 zadel mladi italijanski napadalec Wilfried Gnonto, ki je po odličnem preigravanju natančno meril v spodnji levi kot Davida de Gee. Zgodnji zadetek favoriziranih vragov ni zmedel, saj so hitro prevzeli pobudo in imeli v prvem polčasu več lepih priložnosti, a izkoristili niso nobene. Na začetku drugega dela pa smo videli identičen scenarij kot v prvem. United je izgubil žogo na svoji polovici, Leeds pa je to izkoristil s hitro kombinacijo in veliko mero sreče, saj je podajo Crysencia Summervillea za hrbet svojega vratarja nesrečno preusmeril Raphaël Varane.

icon-expand Vrnitev rdečih vragov se je začela z vstopom Jadona Sancha v 59. minuti. FOTO: AP

Domači so se tako znašli v zahtevnem položaju. Erik ten Hag je reagiral z dvojno zamenjavo in na igrišče poslal Jadona Sancha, ki je v Premier League zaigral prvič po lanskem oktobru. Nekdanji zvezdnik dortmundske Borussie je takoj po vstopu poživil levo stran napada, kjer je potekala večina napadov Uniteda. V 62. minuti pa so domači do znižanja prišli z akcijo po desni strani. Natančen predložek je poslal Diogo Dalot, najvišje pa je v osrčju kazenskega prostora skočil Marcus Rashford, ki je po svetovnem prvenstvu v naravnost imenitni formi. Le osem minut kasneje je bil rezultat na Old Traffordu poravnan, ko je iznajdljivo zaključil Sancho, je pa res, da bi moral gostujoči vratar Illan Meslier bolje posredovati. Francoski vratar se je za svojo napako odkupil deset minut kasneje, ko je z refleksno parado preprečil zadetek Varanea. Kot se je izkazalo, je bila to zadnja velika priložnost domačih za dokončanje preobrata in vse tri točke. Globoko v sodniškem dodatku je do strela v kazenskem prostoru sicer prišel Fred, a mu je zaključek povsem spodletel.

icon-expand Statistika tekme Manchester United – Leeds United FOTO: Sofascore.com