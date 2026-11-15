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Nogomet

United naj bi Pochettinu plačeval milijon evrov na mesec

Manchester, 15. 11. 2026 08.44 pred 16 minutami 1 min branja 0

Avtor:
S.V.
Mauricio Pochettino

Mauricio Pochettino bo Manchester United prevzel 18. novembra, na Old Traffordu pa naj bi ga čakala tudi bogata pogodba. Britanski BBC poroča, da bo Argentinec prejemal približno milijon evrov mesečno, njegova naloga pa je preobrniti sezono moštva, ki se je znašlo v območju izpada.

Pochettinova letna plača bi tako naj znašala približno 12 milijonov evrov. Argentinski strateg je kot selektor Združenih držav Amerike prejemal manj kot šest milijonov evrov na leto. Selitev v Manchester bi mu tako ob poročani višini nove pogodbe prinesla občutno povišanje prejemkov.

Plača novega trenerja pa ni edini strošek menjave na klopi. Sky Sports je poročal, da mora United za njegovo pogodbo ameriški zvezi plačati približno 9 milijonov evrov odškodnine.

Mauricio Pochettino
Mauricio Pochettino
FOTO: Profimedia

Dogovor z Unitedom je sklenjen do poletja 2029. 54-letnik bo delo začel v sredo, 18. novembra, časa za spoznavanje novega moštva pa bo zelo malo. Že 22. novembra ga čaka gostovanje pri Liverpoolu na Anfieldu.

Rdeči vragi so v prvih desetih prvenstvenih tekmah zmagali le enkrat in zdrsnili na 18. mesto Premier lige. Argentinec bo osmi stalni trener Uniteda po upokojitvi Alexa Fergusona leta 2013. V angleškem prvenstvu je že vodil Southampton, Tottenham in Chelsea.

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