United naj bi Pochettinu plačeval milijon evrov na mesec

Pochettinova letna plača bi tako naj znašala približno 12 milijonov evrov. Argentinski strateg je kot selektor Združenih držav Amerike prejemal manj kot šest milijonov evrov na leto. Selitev v Manchester bi mu tako ob poročani višini nove pogodbe prinesla občutno povišanje prejemkov.

Plača novega trenerja pa ni edini strošek menjave na klopi. Sky Sports je poročal, da mora United za njegovo pogodbo ameriški zvezi plačati približno 9 milijonov evrov odškodnine.