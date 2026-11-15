United naj bi Pochettinu plačeval milijon evrov na mesec

Pochettinova letna plača bi tako naj znašala približno 12 milijonov evrov. Argentinski strateg je kot selektor Združenih držav Amerike prejemal manj kot šest milijonov evrov na leto. Selitev v Manchester bi mu tako ob poročani višini nove pogodbe prinesla občutno povišanje prejemkov.
Plača novega trenerja pa ni edini strošek menjave na klopi. Sky Sports je poročal, da mora United za njegovo pogodbo ameriški zvezi plačati približno 9 milijonov evrov odškodnine.
Dogovor z Unitedom je sklenjen do poletja 2029. 54-letnik bo delo začel v sredo, 18. novembra, časa za spoznavanje novega moštva pa bo zelo malo. Že 22. novembra ga čaka gostovanje pri Liverpoolu na Anfieldu.
Rdeči vragi so v prvih desetih prvenstvenih tekmah zmagali le enkrat in zdrsnili na 18. mesto Premier lige. Argentinec bo osmi stalni trener Uniteda po upokojitvi Alexa Fergusona leta 2013. V angleškem prvenstvu je že vodil Southampton, Tottenham in Chelsea.
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