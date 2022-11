United po zaslugi Garnacha zmagal, a to ni bilo dovolj za prvo mesto

Skupina E v Ligi Evropa je dobila razplet. V San Sebastianu sta se pomerila Real Sociedad in Manchester United. Minimalno zmago z 0:1 so sicer vknjižili Angleži, a se zmage niso veselili, saj so kljub porazu prvo mesto v skupini E zadržali Baski, ki potujejo naravnost v izločilne boje, United pa bo moral pred tem še v t. i. play-off, kjer se bodo srečali z enim izmed klubov, ki je izpadel iz Lige prvakov.

Začetni postavi:

Imanol Alguacil se je odločil za formacijo 4-4-2: Alejandro Remiro v vratih, Andoni Gorosabel, Robin Le Normand, Jon Pacheco in Diego Rico na položaju branilcev, Pablo Marin, Martin Zubimendi, Mikel Merino in Brais Mendez v vezni vrsti, Alexander Sørloth in Carlos Fernandez pa v napadu.

Erik Ten Hag pa je United postrojil v formacijo 4-3-1-2: David De Gea med vratnicama, Diogo Dalot, Victor Lindelof, Lisandro Martinez in Luke Shaw v obrambi, Casemiro, Donny van de Beek in Christian Eriksen na sredini igrišča, Bruno Fernandes v vlogi napadalnega vezista, Alejandro Garnacho in Cristiano Ronaldo pa v napadu.

S sredine igrišča so krenili gostje, ki pa so se takoj znašli v podrejenem položaju, saj so tekmo odločneje začeli Baski. V peti minuti je kot prvi na tekmi sprožil Carlos Fernandez, ki pa je mrežo nasprotnikovega gola zadel le z zunanje strani. Tako ali tako pa je bil španski napadalec v prepovedanem položaju. Kot prvi pa so vseeno udarili gostje iz Manchestra. V 17. minuti so Rdeči vragi izpeljali hiter proti napad, ki ga je začel David De Gea, ključno podajo je prispeval Cristiano Ronaldo, prvi gol za angleški klub pa dosegel mladi Alejandro Garnacho.

Mladi Argentinec bi le deset minut kasneje lahko povišal vodstvo gostov, a mu je po lepem preigravanju zdrsnilo in žogo je posledično poslal visoko prek vrat Sociedada. Garnachovi priložnosti so znova sledili napadi nogometašev Sociedada, ki pa so le s težavo prebijali Unitedovo obrambo. Potem pa se je skoraj uresničilo nepisano nogometno pravilo, kdor ne da, dobi, saj je po izvrstni podaji Lisandra Martineza sam pred domačim vratarjem Alejandrom Remirom znašel Cristiano Ronaldo. Portugalec je Španca poskušal premagati z lobom, a je žoga namesto v golu končala na golu. Le minuto za Ronaldom pa so do prvih dveh pravih priložnosti prišli tudi nogometaši Sociedada. Najprej je z roba kazenskega prostora močno sprožil Martin Zubimendi, a se je David De Gea izkazal z izvrstno obrambo. Do odbite žoge je prvi prišel Pablo Marin, a je bil znova na pravem mestu De Gea in gostje so odšli na odmor z minimalno prednostjo, ki pa jim ne prinaša prvega mesta v skupini.

Drugi polčas se je začel mirno, tako na eni kot drugi strani, a kot že rečeno, izid 1:0 za Angleže je bolj ustrezal Baskom, ki bi ob tem rezultatu osvojili skupino E. Po nekaj manj kot uri igre pa sta se tako Erik Ten Hag kot tudi Imanol Alguacil odločila za dvojni menjavi. Nizozemec na klopi Uniteda je namesto Donnyja van de Beeka in Victorja Lindelofa v igro poslal Marcusa Rashforda in Scotta McTominaya, za Sociedad pa sta v igro vstopila Aritz Elustondo in Robert Navarro, ki sta zamenjala Andonija Gorosabela in Pabla Marina. Igra se bistveno ni razživela in gostom se je iz minute v minuto bolj mudilo doseči še drugi zadetek na tekmi. A smo namesto priložnosti lahko spremljali nabiranje rumenih kartonov, ki jih zaradi vroče krvi ni manjkalo. Serijo rumenih kartonov je z redkim strelom prekinil Alexander Sørloth, ki pa je sprožil precej prek vrat Uniteda. Ten Hag se je v zadnjih desetih minutah srečanja poslužil zanimive taktike. Harryja Maguireja je poslal v konico napada, kjer je delal družbo Ronaldu in čakal na dolge žoge. Za te sta bila zadolžena predvsem Martinez in Luke Shaw, ki pa nista uspela zaposliti Unitedovega napadalnega dueta. V petminutnem sodnikovem podaljšku so predložki kot po tekočem traku leteli v Sociedadov kazenski prostor, a cilja niso našli.

United je tako sicer vpisal minimalno zmago, ki pa je slaba saj je skupino E ob enakemu številu točk zaradi boljše gol razlike osvojil Real Sociedad. Baski so se tako neposredno uvrstili v izločilne boje Lige Evropa, angleški predstavnik pa se bo moral v play-offu z enim izmed klubov, ki je izpadel iz Lige prvakov, pomeriti za vstopnico za igranje v izločilnih bojih. Na drugi tekmi skupine E je prav tako z minimalnih 1:0 zmagal Sheriff Tiraspol, ki se tako seli v Konferenčno ligo, Omonia Nicosia pa je zaključila sezono v evropskih klubskih tekmovanjih.

