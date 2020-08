United pred 'velikim metom': blizu dogovora za prestop Jadona Sancha

Vsega 20-letni Jadon Sanchoje produkt Watfordove šole, a se je pri vsega 15 letih že preselil v akademijo Manchester Cityja. Ker tam kasneje ni dovolj priložnost za igro, se je z dovoljenjem trenerja Pepa Guardiole preselil k Borussii Dortmund, kjer je doživel popoln razcvet. Zdaj se bo, kot kaže, znova vrnil v Manchester, a k mestnim rivalom rdečim vragom.

Sancho je v pretekli sezoni zbral 17 golov in kar 17 podaj na 32 tekmah nemške Bundeslige. Kot poroča britanski SkySportssta klub in 20-letnik blizu končnega dogovora glede plače in ostalih pogodbenih podrobnosti. Z vragi naj bi v kratkem podpisal petletno pogodbo. Dortmund naj bi sicer zahteval 120 milijonov evrov za prestop talentiranega napadalca, a bodo na koncu vendarle tudi zaradi pandemije novega koronavirusa Nemci najbrž pristali na nižji znesek. Britanski mediji pišejo o stotih milijonih evrih.