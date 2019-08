United računa na mlade: bo sedmica pripadla 16-letniku?

16-letni Hannibal Mejbri, ki nase vsaj toliko kot z dobrimi predstavami opozarja tudi z bujno pričesko, je bil zadnja letošnja okrepitev Manchester Uniteda. Čeprav leta 2003 rojeni nogometaš še nikoli ni nastopil v članski konkurenci, so zanj na Old Traffordu odšteli kar 10 milijonov evrov. Da nanj še kako resno računajo, pa nakazuje tudi najnovejša poteza vodilnih pri rdečih vragih. Angleški mediji namreč poročajo, da bodo na Old Traffordu kultno sedmico, ki je trenutno prosta, ponudili prav mlademu Francozu.



Mejbri bo lahko prvo profesionalno pogodbo z rdečimi vragi sicer podpisal šele prihajajočega januarja, ko bo dopolnil 17 let. Do takrat bo sedmica, ki jo je nekdaj nosil tudi Cristiano Ronaldo, po vsej verjetnosti ostala neuporabljena. Da govorice niso iz trte zvite, je nakazal tudi nogometaš sam, ki je na Instagramu objavil dres Manchester Uniteda s svojim imenom, ki ga krasi prav številka sedem.

Na Old Trafford sta to poletje prispela tudi 21-letna Aaron Wan-Bissaka in Daniel James. Poleg tega se pričakuje, da bo večje minutaže deležen tudi 17-letni napadalec Mason Greenwood, ki bo skušal delno zapolniti vrzel po odhoduRomeluja Lukakuja. Vse to napoveduje svetlo prihodnost rdečih vragov, v kar je prepričan tudi Solskjaer: "Verjamem v ta način vodenja kluba. To so odločitve, ki jih moramo sprejeti sedaj. Lahko jih prestavimo za eno ali dve leti, a bi s tem samo izgubljali čas. To so nogometaši, ki so prihodnost kluba, vanje je treba verjeti že sedaj."