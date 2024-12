United tone vse globlje in globlje, Amorim opozarja: Lahko izpademo iz lige

OGLAS

United je doživel že peti poraz na 10 obračunih na domačem Old Traffordu. Forma v gosteh je še hujša, kar pomeni, da ima United na 14. mestu zgolj še sedem točk prednosti pred 18. mestom, ki zagotavlja izpad iz Premier lige. Opevanemu mlademu portugalskemu strokovnjaku Rubenu Amorimu očitno že slaba sva meseca po prihodu v klub zmanjkuje idej. Tokrat sta Alexander Isak in Joelinton z zadetkoma pred vsega hudega navajenimi navijači rdečih vragov poskrbela za poglobitev krize, ki se je začela leta 2013 z odhodom legendarnega Alexa Fergusona. Tisto leto je United osvojil svoj zadnji naslov angleškega prvaka, naslednji pa v trenutnih razmerah predstavlja misijo nemogoče.

Alex Ferguson FOTO: AP icon-expand

"Moramo biti iskreni in odkriti do navijačev. Mogoče je, da bo Manchester United izpadel iz lige," je zbrane novinarje po obračunu šokiral resni Portugalec. Na obračunu z Newcastlom se ni bal drastičnih potez, saj je mladega vezista Kobeja Mainooja, ki je obračun začel na klopi, v igro poslal že v 33. minuti namesto nič hudega slutečega napadalca Joshue Zirkzeeja. Ta v pol ure igre očitno ni dosegel minimalnih standardov, ki jih je postavil ambiciozni nekdanji trener Sportinga iz Lizbone. V tem trenutku je domače moštvo že zaostajalo z 2:0, nekateri domači navijači pa so domačega igralca na klop pospremili z žvižgi in vzkliki nezadovoljstva. Zirkzee je v tej sezoni na 27 tekmah v vseh tekmovanjih zabil štiri gole. "Moram razmišljati o moštvu. Igralec je trpel med tekmo, mi pa smo potrebovali še enega vezista. Težko mi je bilo to storiti in o tem sem govoril z Joshuo. Vedno razmišljam o moštvu in v tem trenutku je bilo pomembno, da zapusti igro," je razloge za drastično potezo podelil Amorim.

Ruben Amorim FOTO: AP icon-expand

"Vem, da je Joshua zelo dober fant. Takoj je odšel v tunel (proti slačilnici) in razumem, ko se nekdo počuti slabo, ampak on je res dober fant. To je življenje in Joshuo bomo podpirali še naprej. Newcastle je bil boljši od Manchester Uniteda, ni pa bil boljši od Joshue," je dodal.