United v podaljšku izločil Liverpool, Coventry šokiral Wolvese

Na britanskem otočju so se odvili četrtfinalni obračuni pokalnega tekmovanja. V polfinale FA pokala, ki bo na Wembleyju, so se prebili Chelsea, Manchester City, Manchester United in drugoligaš Coventry City.

OGLAS

Rdeči vragi v 121. minuti do polfinala Četrtfinale FA pokala je postreglo z velikim derbijem med Unitedom iz Manchestra in Liverpoolom. Nogometna poslastica, polna preobratov, se je zavlekla v podaljšek, kjer so več moči in zbranosti premogli varovanci Erika ten Haga (4:3).

Alexis Mac Allister je načel mrežo domačih. FOTO: AP icon-expand

Rdeči vragi so povedli v 10. minuti po golu Scotta McTominaya, gostje pa so v zaključku prvega dela igre spisali preobrat prek Alexisa Mac Allisterja in Mohameda Salaha. V drugem polčasu je bila pobuda na strani Liverpoola, toda do izenačenja so v 87. minuti prišli domači nogometaši, ko je v polno zadel rezervist Antony. United je imel nato celo imenitno priložnost za zmago po rednem delu, a zapravil jo je Marcus Rashford. Sledil je podaljšek, v katerem so Redsi znova prišli do vodstva. Sicer razpoloženi Andre Onana je moral še tretjič po žogo v svojo mrežo, ko je dokaj srečno do zadetka prišel Harvey Elliott. Domača zasedba je v drugem delu podaljška zaigrala 'na glavo', kar se jim je obrestovalo z golom Rashforda, ki je izkoristil napako Darwina Nuneza.

Amad Diallo v 121. minuti poskrbel za napredovanje Uniteda FOTO: AP icon-expand

Zdelo se je, da bodo na Old Traffordu o polfinalistu odločali kazenski streli, toda United je v 121. minuti zrežiral bliskovit protinapad, uprizorila pa sta ga Alejandro Garnacho in Amad Diallo. Precej nerazumljivo razredčeno obrambo gostov je kaznoval 21-letnik iz Slonokoščene obale, ki je po golu naivno slekel dres in prejel drugi rumeni karton, za kar je bil izključen. Poraz v teatru sanj je bila zadnja tekma Jurgena Kloppa na klopi Liverpoola v tem tekmovanju.

Statistika Manchester United - Liverpool FOTO: Sofascore.com icon-expand

Drugoligaš Coventry presenetil Wolverhampton Coventry, ki v Championshipu zaseda osmo mesto, je tekmo odprl odločno in bil precej nevarnejši nasprotnik, toda preglavice jim je povzročal domači vratar Jose Sa. Vendarle pa je bil Portugalec, ki bo 26. marca nastopil v Stožicah (Slovenija - Portugalska), nemočen v 53. minuti, ko se je med strelce vpisal Ellis Simms.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

V zaključku rednega dela igre sta za preobrat Wolvesov poskrbela bočna branilca Rayan Ait Nouri in Hugo Bueno. Sledil je močan odziv gostov, ki so v sodnikovem podaljšku z dvema zadetkoma šokirali Molineaux. V sedmi minuti dodatka je v polno zadel napadalec Simms, v 10. pa Haji Wright. Coventry se je tako z zmago (2:3) po 37 letih znova uvrstil v polfinale najstarejšega nogometnega tekmovanja. V polfinalu se bosta udarila Chelsea in City Žreb polfinalnih parov je postregel s ponovitvijo finala Lige prvakov v sezoni 2020/21. Na Wembleyju bosta namreč moči merila Manchester City in Chelsea, drugo finalno vozovnico pa bosta v medsebojnem obračunu iskala Manchester United in Coventry.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Četa Pepa Guardiole je v četrtfinalu dokaj rutinirano izločila Newcastle, končnih 2:0 pa je že v prvem polčasu postavil Bernardo Silva. Črno-beli niso bili kos aktualnim pokalnim prvakom, na vrata Stefana Ortege so namreč sprožili zgolj dva strela (enega v okvir).

Erling Haaland, Bernardo Silva in Phil Foden FOTO: AP icon-expand

Precej več se je dogajalo na četrfinalnem dvoboju na Stamford Bridgeu, kjer je Chelsea premagal (4:2) Leicester City, ki je vse bližje povratku v Premier ligo. Londončani so povedli v 13. minuti prek Marca Cucurelle, v 26. minuti pa so imeli priložnost za povišanje svoje prednosti, a je najstrožjo kazen slabo izvedel Raheem Sterling. Premoč domačih je nato vendarle kronal Cole Palmer.

Chelsea - Leicester FOTO: AP icon-expand