United 'snubi' legendo: Bo Rio Ferdinand zasedel mesto športnega direktorja?

Ni skrivnost, da bo na Old Traffordu, po koncu sezone, zavel svež veter. Vendar pa do sprememb ne bo prišlo le v slačilnici, Manchester United naj bi iskal tudi športnega direktorja, to mesto pa naj bi v klubu ponudili kar nekdanjemu branilcu Riu Ferdinandu.

Na Old Traffordu nimajo veliko razlogov za zadovoljstvo nad letošnjo sezono. Potem, ko so z decembrom odslovili Joseja Mourinha, je na trenerski stolček sedel Ole Gunnar Solskjaerin v pičlih nekaj tekmah popravil vtis, vendar proti koncu sezone tudi Norvežanova čarovnija počasi bledi. Prav zato si poleti obetajo nekaj drastičnih sprememb. Rio Ferdinand je v vrstah rdečih vragov osvojil 14 lovorik. FOTO: AP Rdeči vragi počivajo na šestem mestu prvenstvene lestvice, ob zadnjih spodrsljajih pa se jim mesta, ki vodijo v Ligo prvakov, vse bolj izmikajo. Na zadnji tekmi so se po napaki Davida De Gee morali zadovoljiti z remijem. Na srečo Solskjaerovih varovancev se s težavami soočata tudi Chelsea in Arsenal, glavna tekmeca Uniteda za četrto mesto. Boj za prvo četverico pa bo napet vse do konca, ob oziru na Ligo prvakov, bi se lahko spremenil tudi položaj Tottenhama. Ob rezultatih te sezone so vragi že sprejeli odločitev, da v poletnem prestopnem roku pošteno prevetrijo slačilnico. Poleg tega želijo v svojo sredino povabiti tudi klubsko legendo, ki bi lahko s svojimi izkušnjami pripomogla k boljšim rezultatom. Po poročanjuSky Sports se je namreč na seznamu za mesto športnega direktorja znašel tudi Rio Ferdinand. Dolgoletni branilec je v vrstah Uniteda dosegel 14 lovorik, v naslednjih mesecih pa naj bi pomagal Solskjaeru pri sestavi novega moštva. Bo Solskjaer v naslednji sezono lahko računal na pomoč Ferdinanda? FOTO: AP Dokaj nepriljubljeni izvršni podpredsednik kluba Ed Woodward je že sedel za mizo s Ferdinandom, dogovor pa naj bi bil sklenjen še pred pričetkom prihodnje sezone. To ni prvič, da so se v klubu obrnili na Ferdinanda, slednji je namreč nekaj ponujenih priložnosti že zavrnil zaradi družinskih obveznosti.