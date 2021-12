United že v prvem polčasu odločil tekmo z Burnleyem

Tokrat je Manchester prepričal v napadu in tekmo odločil že v prvem polčasu. Že v osmi minuti je po slabem sprejemu Cristiana Ronalda do žoge prišel Scot McTominay in z natančnim strelom zadel z roba kazenskega prostora. V 27. je gostujoči branilec Ben Mee po lepi akciji in strelu Jadona Sancha poslal žogo v lastno mrežo. Ronaldo pa je v 35. minuti po strelu McTominayja, ki je zadel okvir vrat, odbito žogo pospravil v nebranjeno mrežo nasprotnikov in povišal vodstvo rdečih vragov na 3:0.

Eden izmed junakov srečanja McTominay, ki je zadel za zgodnje vodstvo in s strelom od daleč posredno podal Ronaldu za tretji zadetek United je po tekmi dejal: "Prvi polčas je bil verjetno najboljši pod vodstvom novega trenerja Rangnicka. V drugem polčasu pa smo bili nekoliko brez energije. Cilj je, da nam uspe držati tak tempo, kot smo ga imeli v prvem polčasu celotno tekmo in dosegli bomo nekaj česar letos še nismo. Še se navajamo drug na drugega in se učimo, a sedaj je čas, da stopnjujemo formo in dosegamo dobre rezultate. Trener je zahteven, a igramo za Manchester United in to je nekaj normalnega."