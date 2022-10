United zmagal, Cristiano sedel in odšel v slačilnico: 'O tem bomo jutri'

Manchester United se po slabem začetku sezone vzpenja in sredina zmaga proti Tottenhamu (2:0) jih je povzdignila do petega mesta v Premier ligi. Strelca za domače moštvo sta bila Fred in Bruno Fernandes. Cristiano Ronaldo ni zaigral, pred zadnjim sodnikovim žvižgom pa je klop za rezerviste brez dovoljenja trenerja Erika ten Haga zapustil in odšel v slačilnico.

Vzdušje na tribunah Old Trafforda je bilo odlično, veselje navijačev in skoraj vseh igralcev Uniteda veliko, a en član kluba kljub novi zmagi očitno ni bil zadovoljen. Cristiano Ronaldo je nedavno dosegel 700. zadetek v svoji klubski karieri, od zmage proti Evertonu pa se več ni vpisal med strelce. Po tem, ko je videl, da ga njegov trener Erik ten Hag na tekmi proti Tottenhamu po vstopih Scotta McTominaya, Anthonyja Elange in Cristiana Eriksena s klopi ne namerava poslati na igrišče, je legendarni Portugalec videl dovolj. Vstal je in sam odšel v slačilnico.

Cristiano Ronaldo na tekmi proti Tottenhamu ni slekal dresa, ki ga nosijo rezervisti FOTO: AP

Ten Hag je po srečanju razumljivo bil zadovoljen s predstavo svojega moštva, ki je po Liverpoolu in Arsenalu na domačem terenu premagalo tudi Tottenham: "Z moštvom sem zadovoljen. To je bila naša najboljša predstava v letošnji sezoni. Vidno je, da se moštvo razvija in v zadnjih tednih je jasno kako želimo igrati. Seveda vsaka tekma ne bo taka kot je bila današnja, ampak Spursi so odlično moštvo in tekmo sem spremljal z veseljem."