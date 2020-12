Leicester in United sta se razšla brez zmagovalca

Pred začetkom tega dvoboja je Leicester zasedal drugo, Manchester United pa tretje mesto na lestvici Premier League, v vodstvu še naprej ostaja Liverpool. Tudi po koncu tekme in remiju v Leicestru ni prišlo do sprememb, gostitelji imajo 28, rdeči vragi pa 27 točk.

Kar se tiče enajsteric obeh moštev, je domači trener Brendan Rodgers na igrišče poslal naslednje igralce: Kasper Schmeichel, James Justin, Wesley Fofana, Jonny Evans, Timothy Castagne, Wilfred Ndidi, Youri Tielemans, Marc Albrighton, James Maddison, Harvey Barnes, Jamie Vardy.

Gostujoči trener Ole Gunnar Solskjaer pa se je odločil za naslednjo enajsterico: David de Gea, Victor Lindelof, Eric Bailly, Harry Maguire, Luke Shaw, Fred, Scott McTominay, Daniel James, Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Anthony Martial. Eric Baillyje tokrat zamenjal Aarona Wan-Bissako, Jesse Lingard pa je bil tokrat na tekmi za rezervne igralce.

V vodstvo so prvi prišli gostje, Marcus Rashford je dosegel gol v 23. minuti, to je bil njegov 50. gol v Premier League, a v 31. minuti je izid izenačil Harvey Barnes. To je bil izid prvega polčasa. Bruno Fernandes je dosegel gol za novo vodstvo rdečih vragov v 79. minuti, podal mu je Edinson Cavani(v igro je vstopil v 77. minuti, zamenjal je Martiala). Kazalo je, da bo gostom to zadoščalo za tretjo zaporedno zmago, a so se domači hitro vrnili v igro. Za izenačenje je le šest minut kasneje poskrbel Jamie Vardy (2:2), to je bil tudi končni izid tekme.