'S Haalandom lahko United reši težave v napadu za 10 let'

Norvežan Erling Haaland je star 20 let, a s svojimi igrami, predvsem pa s svojim učinkom v napadu, navdušuje nogometno Evropo. Mladenič je januarja leta 2020 za približno 20 milijonov evrov iz Salzburga prestopil k dortmundski Borussii in podpisal pogodbo za naslednja štiri leta in pol. A vprašanje je, kako dolgo bo ostal v Dortmundu.

Nekdanji napadalec Uniteda Michael Owen je v pogovorni oddaji Stadium Astro dejal: "Če gledamo bližnjo preteklost Manchester Uniteda, so kupovali veliko igralcev, ki so prihajali v klub v zatonu svoje kariere. Če pogledamo Cavanija, pred tem je bil Ibrahimović, pa še pred tem Van Persie, Henrik Larsson, to so vsi, ki so jih pripeljali ob koncu kariere. Zadnji nogometaš, ki so ga kupili dovolj zgodaj v njegovi karieri, je Wayne Rooney. Takrat so dobili igralca, ki je dober za naslednjih 10 let."

"V zadnjem obdobju je imel United težave s tem, da najde mladega igralca, ki bi jim kot pravi napadalec zagotovil gole in uspehe. En igralec mi takoj skoči na pamet, igralec, ki bi lahko bil v moštvu naslednjih 10 let, da ne bi več potrebovali vseskozi kupovati nekakšnih začasnih rešitev, je Haaland v Dortmundu. On je igralec, o katerem vsi govorijo", je prepričan nekdanji angleški reprezentant.

Z njim se je strinjal tudi nekdanji član rdečih vragov, Bolgar Dimitar Berbatov, ki opozarja še na enega igralca Uniteda s lepo prihodnostjo: "Brez dvoma je Haaland tisti pravi. Še vedno je mlad in prihodnost je pred njim, količina golov, ki jo dosega, je neverjetna. Lahko bi bil izvrstna priložnost za United, če se bo še naprej tako razvijal. Stal bo veliko denarja, vendar se moraš za takšen talent potruditi in ga pripeljati v klub. Tudi Mason Greenwoodbi moral dobiti več priložnosti, sem njegov občudovalec. Mislim, da lahko pokaže, kako dober je, a lahko še napreduje."